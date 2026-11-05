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Чиликов: Надявам се в мача с Ботев да имаме по-големи шансове

  • 5 ное 2026 | 11:12
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Чиликов: Надявам се в мача с Ботев да имаме по-големи шансове

Старши треньорът на Дунав (Русе) Георги Чиликов заяви за БТА, че се надява "драконите" да успеят да задържат повече топката и да създадат по-добри атаки в предстоящото гостуване на Ботев в Пловдив.

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"Левски не ни позволи да организираме по-добри атаки, въпреки че имахме два-три шанса. Надявам се в мача с Ботев да имаме по-големи шансове", коментира наставникът, връщайки се и към драматичното домакинско поражение от шампионите с 0:1 в предишния кръг.

Той уточни, че колумбийският бранител няма да може да участва в двубоя заради голям оток след удара, получен при сблъсъка с Кристиян Димитров още в началото на мача с Левски.

Инцидентът предизвика реакции от Дунав и от самия Чиликов след мача между русенския и столичния отбор, а съдийската комисия на БФС излезе със становище, че капитанът на шампионите е заслужавал да получи червен картон.

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