Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец

Шампион с Испания влиза в щаба на Игор Йовичевич

  • 3 ное 2026 | 17:31
  • 519
  • 0

Европейският шампион с Испания U21 от 2019 г. като част от щаба на Луис де ла Фуенте – Педро Гарсия, е новият помощник-треньор на Лудогорец.

37-годишният испанец влиза в екипа на Игор Йовичевич.Гарсия има забележителна визитка. След европейската титла с младежкия национален отбор на Испания на финалите в Италия работи в Мирандес, Малага, Реал (Мурсия) и катарския Ал Араби.

Лудогорец пуска билетите за мача с ЦСКА 1948
Лудогорец пуска билетите за мача с ЦСКА 1948

„Щастлив съм, че идвам в силен и популярен отбор като Лудогорец. Ще дам всичко, което зависи от мен, за бъдещите успехи на тима. Лудогорец трябва да се върне там, където му е мястото“, коментира Педро Гарсия

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Трус в Спартак (Варна) - смяна на треньора и двама основни играчи отстранени

Трус в Спартак (Варна) - смяна на треньора и двама основни играчи отстранени

  • 3 ное 2026 | 12:16
  • 11363
  • 22
Познат на българския футбол рефер ще свири на Левски в Европа

Познат на българския футбол рефер ще свири на Левски в Европа

  • 3 ное 2026 | 12:12
  • 2765
  • 0
ФК Банско с кадрови проблеми

ФК Банско с кадрови проблеми

  • 3 ное 2026 | 12:05
  • 802
  • 0
Шведски съдия ще ръководи гостуването на ЦСКА в Атина

Шведски съдия ще ръководи гостуването на ЦСКА в Атина

  • 3 ное 2026 | 12:03
  • 1184
  • 3
Ботев удържа Локо (София) в мач с пет гола и два червени картона при U15

Ботев удържа Локо (София) в мач с пет гола и два червени картона при U15

  • 3 ное 2026 | 11:44
  • 1551
  • 0
Българка донесе победа на Фарул

Българка донесе победа на Фарул

  • 3 ное 2026 | 11:33
  • 642
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

БФС премести мач на ЦСКА

БФС премести мач на ЦСКА

  • 3 ное 2026 | 17:36
  • 644
  • 0
Рибарски обяви националите за Исландия и Естония - трима дебютанти и без капитана на Левски

Рибарски обяви националите за Исландия и Естония - трима дебютанти и без капитана на Левски

  • 3 ное 2026 | 10:03
  • 22373
  • 50
Бивш треньор на ЦСКА застана начело на Спартак (Варна)

Бивш треньор на ЦСКА застана начело на Спартак (Варна)

  • 3 ное 2026 | 14:59
  • 9203
  • 26
Тервел Замфиров пред Sportal.bg: Това лято фармакологията беше четеш и ревеш, но започнах да играя и баскетбол

Тервел Замфиров пред Sportal.bg: Това лято фармакологията беше четеш и ревеш, но започнах да играя и баскетбол

  • 3 ное 2026 | 14:28
  • 2721
  • 3
Гледайте на живо Шампионската лига тук!

Гледайте на живо Шампионската лига тук!

  • 3 ное 2026 | 06:44
  • 303873
  • 88