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БФС премести мач на ЦСКА

  • 3 ное 2026 | 17:36
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БФС премести мач на ЦСКА

Спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз обяви куп промени в програмата на efbet Лига и Втора лига. Мачът между Дунав (Русе) и ЦСКА от 16-ия кръг на шампионата е преместен от 29 ноември (неделя) за 1 декември (вторник) по желание на "армейците".

На 26 ноември (четвъртък) отборът на Маркус Гиздол приема Трабзонспор в двубой от основната фаза на Лигата на конференциите и именно това е причината за промяната на датата.

"По искане на ПФК „ЦСКА“ Сф на основание чл. 44, ал. 1 буква а/ и съгласувано с Нова Броудкастинг груп и БПФЛ, срещата от XVI ти кръг на ППФЛ /efbet лига/, между отборите на ФК „Дунав от Русе” Рс и ПФК „ЦСКА” Сф, по програма на 29.11/неделя/2026 г., ще се играе на 01.12/вторник/ от 18.30 ч.

Поради заетост на стадион „Берое“, срещата от XVI ти кръг на ВПФЛ, между отборите на ПФК „Берое“ СЗ и ФК „Вихрен“, по програма на 14.11/събота/2026 г, ще се проведе на 15.11/неделя/ 2026 г. от 15:30 ч.

Септември и Локо (София) ще играят на "Герена"
Септември и Локо (София) ще играят на "Герена"

Срещата от XVI ти кръг на ППФЛ /efbet лига/, между отборите на ПФК „Арда” Кж и ФК „ЦСКА 1948” Сф, ще се играе по програма на 29.11/неделя/2026 г от 13.30 ч, вместо от 12.30 ч.

Срещата от XVI ти кръг на ППФЛ /efbet лига/, между отборите на ПФК „Септември” Сф и ПФК „Левски” Сф, ще се играе по програма на 29.11/неделя/2026 г от 16.00 ч, вместо от 15.00 ч.

Срещата от XVI ти кръг на ППФЛ /efbet лига/, между отборите на ПФК „Локомотив 1929” Сф и ПФК „Славия” Сф, ще се играе по програма на 27.11/петък/2026 г от 18.30 ч, вместо от 18.00 ч.

Срещата от XVI ти кръг на ВПФЛ, между отборите на ПФК „Добруджа 1919“ Дч и ФК „Етър“ ВТ ще се играе по програма на 15.11/неделя/ 2026 г. от 13:30 ч, вместо от 14.30 ч.

Срещата от XVI ти кръг на ВПФЛ, между отборите на ФК „Марек 1915“ Дуп. и ФК „Черноморец 1919“ Бс ще се играе по програма на 14.11/събота/ 2026 г. от 14:30 ч, вместо от 13.30 ч.".

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