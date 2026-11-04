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Повиквателната на Рафаел Камара в Хаас промени плановете на Ферари

  • 4 ное 2026 | 16:58
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Вчера отборът на Хаас обяви, че Рафаел Камара ще направи своя състезателен дебют във Формула 1 по време на домашната му Гран При на Сао Пауло този уикенд.

Хаас потвърди Рафа Камара за Гран При на Сао Пауло и официализира раздялата си с Окон
Хаас потвърди Рафа Камара за Гран При на Сао Пауло и официализира раздялата си с Окон

Тази повиквателна на бразилеца наложи промяна на плановете на Ферари, чийто възпитаник е Камара. Първоначално трябваше лидерът във Формула 2 да кара за Черните кончета в първата свободна тренировка на „Интерлагос“, но сега ще участва в целия уикенд с бъдещия си отбор, а именно Хаас.

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Какво означава дебютът на Камара във Формула 1 за битката му с Никола Цолов?

Поради тази причина от Ферари са повикали Дино Беганович (на водещата снимка в Австрия), който ще вземе участие в третата си петъчна тренировка за годината със Скудерията. Шведският състезател ще седне в колата на Шарл Леклер за първите 60 минути за подготовка в Сао Пауло преди монегаскът да се върне зад волана за втората тренировка.

Очаква се Леклер да пристигне малко по-късно на „Интерлагос“, след като вчера неговата съпруга Александра роди първото дете на двойката. В миналото при такива ситуации пилоти са пропускали медийния ден в четвъртък, което е напълно възможно да се случи с Леклер утре. А фактът, че той няма да кара в първата тренировка в петък му дава още малко време преди да е нужен на Ферари в Бразилия.

Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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