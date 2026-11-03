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Хаас потвърди Рафа Камара за Гран При на Сао Пауло и официализира раздялата си с Окон

  • 3 ное 2026 | 22:41
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Отборът на Хаас във Формула 1 официално обяви раздялата си с Естебан Окон само дни, след като французинът беше отстранен от Гран При на Мексико Сити и заменен от Рио Хиракава. В същото съобщение американският тим потвърди, че Рафаел Камара ще направи своя дебют във Формула 1 по врема на домашната му Гран При на Сао Пауло тази седмица.

Засега Камара е потвърден само за състезателния уикенд на „Интерлагос“, като тепърва ще стане ясно кой ще кара за Хаас във финалните три кръга в Лас Вегас, Катар и Абу Даби, ако последните два се проведат по план. Според появилата се по-рано през деня информация в бразилските медии, Камара ще участва и в Гран При на Лас Вегас, а Хиракава ще се включи за надпреварите в Катар и Абу Даби.

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Ако тази прогноза се сбъдне, това означава, че Камара все пак ще довърши сезона във Формула 2. Там бразилецът е лидер в генералното класиране с аванс от 7 точки пред Никола Цолов, като до края на кампанията остават още състезанията в Катар и Абу Даби в края на ноември и началото на декември.

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„Подобни решения никога не се вземат с лека ръка, както беше и в случая в Мексико Сити. Но както тогава, така и сега сме убедени, че това е най-доброто решение с оглед на бъдещите интереси на отбора“, коментира ръководителят на Хаас Аяо Комацу.

„Разговорите, които се проведоха между отбора и Естебан и в крайна сметка доведоха до тази ситуация, остават вътрешен въпрос. Ще продължим да уважаваме поверителния характер на обсъжданията, проведени при закрити врата.

„Що се отнася до предстоящото състезание, избрахме Рафаел Камара да кара редом с Оли Беарман в Гран При на Сао Пауло. След отличното му представяне по време на тестовете с предишни автомобили (TPC) през август сме наясно с възможностите на Рафа. Очакваме с нетърпение да го приветстваме в отбора този уикенд и да работим с него по време на дебюта му във Формула 1 зад волана на VF-26 в Бразилия“, добави още японецът.

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За Камара предстоящият уикенд в Бразилия ще бъде шанс той да започне своята подготовка за сезон 2027 във Формула 1 предварително. Както е известно, догодина роденият в Ресифе пилот ще бъде титулярен състезател на отбора на Хаас.

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Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1
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