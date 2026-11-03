Хаас потвърди Рафа Камара за Гран При на Сао Пауло и официализира раздялата си с Окон

Отборът на Хаас във Формула 1 официално обяви раздялата си с Естебан Окон само дни, след като французинът беше отстранен от Гран При на Мексико Сити и заменен от Рио Хиракава. В същото съобщение американският тим потвърди, че Рафаел Камара ще направи своя дебют във Формула 1 по врема на домашната му Гран При на Сао Пауло тази седмица.

TGR Haas F1 Team can confirm that Esteban Ocon will no longer compete on its behalf in the 2026 FIA Formula 1 World Championship. Rafael Câmara will now partner Ollie Bearman in the team at the São Paulo Grand Prix. Rafael will make his Formula 1 debut on home-soil this year having last month been announced as one of TGR Haas F1 Team’s full-time driver signings for the 2027 FIA Formula 1 World Championship. #HaasF1 #F1 — TGR Haas F1 Team (@HaasF1Team) November 3, 2026

Засега Камара е потвърден само за състезателния уикенд на „Интерлагос“, като тепърва ще стане ясно кой ще кара за Хаас във финалните три кръга в Лас Вегас, Катар и Абу Даби, ако последните два се проведат по план. Според появилата се по-рано през деня информация в бразилските медии, Камара ще участва и в Гран При на Лас Вегас, а Хиракава ще се включи за надпреварите в Катар и Абу Даби.

Акио Тойода: Дебютът на Хиракава във Формула 1 сбъдна моя 17-годишна мечта

Ако тази прогноза се сбъдне, това означава, че Камара все пак ще довърши сезона във Формула 2. Там бразилецът е лидер в генералното класиране с аванс от 7 точки пред Никола Цолов, като до края на кампанията остават още състезанията в Катар и Абу Даби в края на ноември и началото на декември.

Никола Цолов в селекцията на The Sun на бъдещите звезди във Формула 1

„Подобни решения никога не се вземат с лека ръка, както беше и в случая в Мексико Сити. Но както тогава, така и сега сме убедени, че това е най-доброто решение с оглед на бъдещите интереси на отбора“, коментира ръководителят на Хаас Аяо Комацу.



„Разговорите, които се проведоха между отбора и Естебан и в крайна сметка доведоха до тази ситуация, остават вътрешен въпрос. Ще продължим да уважаваме поверителния характер на обсъжданията, проведени при закрити врата.



„Що се отнася до предстоящото състезание, избрахме Рафаел Камара да кара редом с Оли Беарман в Гран При на Сао Пауло. След отличното му представяне по време на тестовете с предишни автомобили (TPC) през август сме наясно с възможностите на Рафа. Очакваме с нетърпение да го приветстваме в отбора този уикенд и да работим с него по време на дебюта му във Формула 1 зад волана на VF-26 в Бразилия“, добави още японецът.

Ясна е причината за освобождаването на Окон

За Камара предстоящият уикенд в Бразилия ще бъде шанс той да започне своята подготовка за сезон 2027 във Формула 1 предварително. Както е известно, догодина роденият в Ресифе пилот ще бъде титулярен състезател на отбора на Хаас.

Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google