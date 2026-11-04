Марко Бедзеки не се предава в битката за световната титла в MotoGP

Марко Бедзеки категорично заяви, че все още не се е отказал от шампионските си амбиции в MotoGP, въпреки че изостана още повече от Марк Маркес след края на Гран При на Малайзия.

Италианецът започна кампанията през 2026 година в ролята на фаворит след три поредни победи в неделните стартове. В рамките на едва четири месеца обаче Маркес успя да заличи пасив от 102 точки и да изгради внушителна преднина на върха на класирането. Априлия отново не успя да се противопостави на испанеца на пистата „Сепанг“, където седемкратният световен първенец записа своята седма победа за сезона.

Unseen moments from @marcmarquez93's #MalaysianGP celebrations 👀🏆 #MotoGP https://t.co/VxelWtOiEJ — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 4, 2026

В резултат на това Бедзеки вече изостава на 67 точки от лидера, докато неговият съотборник Хорхе Мартин, който се възстановява от контузия, е на 44 пункта зад Маркес преди надпреварата за Гран При на Катар. Тази дистанция открива възможност за Маркес да си осигури световната титла още на „Лусайл“ тази неделя, два кръга преди края на сезона.

Ето как Марк Маркес ще стане световен шампион в Гран При на Катар

„Нека бъдем честни – ситуацията е изключително трудна. Чисто реалистично задачата изглежда тежка, но докато математиката ни дава шанс, ще продължа да вярвам и да се трудя максимално усилено всеки ден, както у дома, така и на пистата.



„Разбира се, положението не е леко. Марк се представя на много високо ниво. Този уикенд в Малайзия дойде в момент от сезона, в който изобщо нямахме нужда от проблеми. Това е реалността и трябва да работим още повече, като ще започнем веднага в Катар“, призна Бедзеки.

Програма на уикенда за Гран При на Катар в MotoGP

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Снимки: Gettyimages