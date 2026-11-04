Шефът на Априлия разкритикува съперниците си в MotoGP заради напрежението около старта в Катар

Главният изпълнителен директор на Априлия Рейсинг Масимо Ривола изрази категорична позиция относно провеждането на Гран При на Катар в MotoGP. Според него изобщо не трябва да има колебания и отборите са длъжни да стартират, щом организаторите гарантират, че условията са напълно безопасни.

Три кръга преди края на сезона двамата заводски състезатели на Априля – Марко Бедзеки и Хорхе Мартин, все още запазват теоретични шансове за шампионската титла. В същото време Марк Маркес има реалната възможност да спечели короната именно на катарска земя, ако състезанието се проведе по план. Изоставането на пилотите на Априлия обаче е сериозно – Бедзеки е на повече от 60 точки зад лидера, а Мартин изостава с 44 пункта и освен това кара със счупена китка.

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За Ривола въпросът дали трябва да се пътува до Катар дори не подлежи на обсъждане. Неговото мнение напълно съвпада с позицията на ръководството на шампионата, което през последните седмици твърдо настоява за провеждането на събитието.

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„Ако организаторите кажат да караме, тогава отиваме. Щом организаторът заявява, че е безопасно, просто трябва да се състезаваш, няма нужда от толкова спорове. Честно казано, не проумявам цялата тази суматоха.



„Аз искам да отидем. Ако някой не иска да си върши работата, по-добре да си остане вкъщи. Това важи за всички – за вас журналистите, за мен в ролята ми на мениджър, за инженерите. Щом организаторът разполага с цялата налична информация и документация и ни каже да вървим, ние просто отиваме и това е всичко“, заяви Ривола в интервю за AS, проведено по време на уикенда в Австралия.

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Напрежението около състезанието обаче нарасна, след като по време на уикенда за Гран При на Малайзия от лагера на Ямаха обявиха, че се оттеглят от участие в Катар. От MotoGP побързаха да публикуват изявление, в което предупредиха, че заводският тим от Ивата може да бъде подложен на спортни наказания заради това си решение. До момента от ФИМ не са излезли с официална позиция нито за ситуацията с надпреварата в Катар, нито за евентуални санкции спрямо пилотите и отборите, решили да я пропуснат.

Програма на уикенда за Гран При на Катар в MotoGP

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Снимки: Gettyimages