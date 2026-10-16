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Ето с кой номер ще се състезава Рафаел Камара във Формула 1

  • 16 окт 2026 | 12:52
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Вчера отборът на Хаас обяви официално, че Рафаел Камара ще бъде един от пилотите на тима, стартирайки от сезон 2027 във Формула 1.

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За бразилеца това ще е дебют в световния шампионат, а според информация на бразилската журналистка Джулиан Черасоли, той ще използва №50. Камара е искал да използва №5 или №55, но и двата номера вече са заети, съответно от сънародника му Габриел Бортолето и Карлос Сайнц, затова той е трябвало да прибегне към трети вариант, а именно №50.

Причината за този избор на Камара се крие в неговата рожденна дата, а именно 5 май 2005 година. Интересното е, че Оливър Беарман, който ще бъде съотборник на Камара, използва №50 в първите си две състезания с Хаас през сезон 2024, когато британецът замени Кевин Магнусен в Азербайджан и Сао Пауло. От 2025 година насам Беарман използва №87 на борда на своя автомобил.

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Снимки: Imago

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