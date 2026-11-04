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Хорхе Мартин ще пътува за Катар с надеждата да се състезава

  • 4 ное 2026 | 17:47
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Априлия потвърди, че Хорхе Мартин ще отпътува за Катар в опит да вземе участие в предстоящия състезателен уикенд. Испанският пилот все още не се е възстановил напълно от фрактурата на лъчевата кост на дясната си ръка.

Преди две седмици състезателят от Мадрид претърпя тежко падане с висока скорост по време на спринта в Австралия, докато водеше оспорвана битка за победата с Марк Маркес. Контузията на дясната китка моментално го извади от неделната основна надпревара на „Филип Айлънд“, която впоследствие беше отменена от организаторите заради гъста мъгла и проливен дъжд.

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В дните след инцидента Мартин направи всичко възможно, за да се подготви за следващия старт на „Сепанг“ в Малайзия. Въпреки усилията му, след като в петъчните тренировки изостана с близо две секунди от най-доброто време и почти не успя да кара във втората сесия, испанецът реши да се оттегли непосредствено преди квалификацията в събота и да се прибере в родината си за допълнително възстановяване.

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От лагера на Априлия и самият състезател обявиха, че той ще лети за Катар, като окончателното решение за участието му ще зависи от състоянието на китката. Основният тест пред Мартин на „Лусайл“ ще бъде дали успява да упражни нужния натиск за спиране на мотоциклета – елементът, който го затрудни най-много в Малайзия.

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„Беше разочароващо, че не успях да завърша уикенда на „Сепанг“, но самият факт, че получих възможност да опитам, вече беше голям успех“, сподели Мартин.

„Върнах се в Испания, за да продължа рехабилитацията си и да пристигна в Катар във възможно най-добра форма. Предстои да видим как ще реагира тялото ми. В четвъртък започваме работа с екипа и тогава ще стане ясно докъде мога да стигна“, добави Мартинатора.

Програма на уикенда за Гран При на Катар в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Катар в MotoGP
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Снимки: Gettyimages

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