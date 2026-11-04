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Защо Хаас няма да може да използва Джак Дуън до края на сезона

  • 4 ное 2026 | 18:06
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Отборът на Хаас няма да може да използва услугите на Джак Дуън до края на настоящия сезон във Формула 1, въпреки че австралиецът е един от резервните състезатели на американския тим.

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Причината се крие в правилника, който позволява на даден тим на използва максимум четирима пилоти в състезания в хода на един сезон. До момента от Хаас са използвали трима – Оливър Беарман, Естебан Окон и Рио Хиракава, а в Сао Пауло този уикенд своя дебют във Формула 1 ще направи Рафаел Камара.

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Единственият шанс Дуън да се включи в състезание този сезон за Хаас, ще бъде след специално разрешение от страна на ФИА. Такова би било дадено, ако един от пилотите на отбора се контузи в хода на даден уикенд и Хаас няма друга алтернатива за заместник освен Дуън.

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Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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