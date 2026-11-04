Защо Хаас няма да може да използва Джак Дуън до края на сезона

Отборът на Хаас няма да може да използва услугите на Джак Дуън до края на настоящия сезон във Формула 1, въпреки че австралиецът е един от резервните състезатели на американския тим.

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Причината се крие в правилника, който позволява на даден тим на използва максимум четирима пилоти в състезания в хода на един сезон. До момента от Хаас са използвали трима – Оливър Беарман, Естебан Окон и Рио Хиракава, а в Сао Пауло този уикенд своя дебют във Формула 1 ще направи Рафаел Камара.

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Единственият шанс Дуън да се включи в състезание този сезон за Хаас, ще бъде след специално разрешение от страна на ФИА. Такова би било дадено, ако един от пилотите на отбора се контузи в хода на даден уикенд и Хаас няма друга алтернатива за заместник освен Дуън.

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Снимки: Gettyimages