Какво означава дебютът на Камара във Формула 1 за битката му с Никола Цолов?

Рафаел Камара ще направи своя дебют във Формула 1 по-рано от очакваното, след като тимът на Хаас обяви, че бразилецът ще се включи в домашната си Гран При на Сао Пауло, заемайки мястото на освободения Естебан Окон.

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Засега Камара е потвърден само за уикенда на „Интерлагос“ и все още не ясно кой ще партнира на Оливър Беарман във финалните три кръга в Лас Вегас, Катар и Абу Даби. По първоначлна информация Камара ще кара и в Града на греха, след което Рио Хиракава ще се завърне за състезанията на „Лусаил“ и „Яс Марина“, ако те се проведат по план в края на ноември и началото на декември.

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Това би позволило на Камара да довърши сезона си вър Формула 2, където бразилецът спори с Никола Цолов за титлата. Преди финалните два състезателни уикенда, които трябва да бъдат в Катар и Абу Даби, Камара има преднина от 7 точки пред Българския лъв, а на още 11 зад тях е и Алекс Дън.

THE TITLE PICTURE SHIFTS! 🖼️🔀 Rafael Câmara takes the top spot in Baku, leaving just seven points clear of Nikola Tsolov, while a huge 50-point haul moves Alex Dunne up to P3 👊 #F2 #AzerbaijanGP https://t.co/4Ay0vZAiSf — Formula 2 (@Formula2) September 26, 2026

Съществува обаче и възможността Камара да довърши сезона с Хаас, което няма да му даде възможност да довърши кампанията във Формула 2. Именно това съобщава журналистът Адам Купър.

Hearing that Rafael Camara is unlikely to return to F2 for the end of the season races to defend his lead - and that instead his @InvictaRacing seat could go to Freddie Slater, giving the @audif1_ youngster a head start for 2027. — Adam Cooper (@adamcooperF1) November 3, 2026

Според неговата информация мястото на Камара в състава на Инвикта за състезанията в Катар и Абу Даби ще бъде заето от вицешампионът във Формула 3 и младежки пилот на Ауди Фреди Слейтър. Британецът вече беше потвърден като титуляр на Инвикта за следващия сезон във Формула 2.

Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1

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Снимки: Imago