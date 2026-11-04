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Какво означава дебютът на Камара във Формула 1 за битката му с Никола Цолов?

  • 4 ное 2026 | 13:40
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Рафаел Камара ще направи своя дебют във Формула 1 по-рано от очакваното, след като тимът на Хаас обяви, че бразилецът ще се включи в домашната си Гран При на Сао Пауло, заемайки мястото на освободения Естебан Окон.

Хаас потвърди Рафа Камара за Гран При на Сао Пауло и официализира раздялата си с Окон
Хаас потвърди Рафа Камара за Гран При на Сао Пауло и официализира раздялата си с Окон

Засега Камара е потвърден само за уикенда на „Интерлагос“ и все още не ясно кой ще партнира на Оливър Беарман във финалните три кръга в Лас Вегас, Катар и Абу Даби. По първоначлна информация Камара ще кара и в Града на греха, след което Рио Хиракава ще се завърне за състезанията на „Лусаил“ и „Яс Марина“, ако те се проведат по план в края на ноември и началото на декември.

Ясна е причината за освобождаването на Окон
Ясна е причината за освобождаването на Окон

Това би позволило на Камара да довърши сезона си вър Формула 2, където бразилецът спори с Никола Цолов за титлата. Преди финалните два състезателни уикенда, които трябва да бъдат в Катар и Абу Даби, Камара има преднина от 7 точки пред Българския лъв, а на още 11 зад тях е и Алекс Дън.

Съществува обаче и възможността Камара да довърши сезона с Хаас, което няма да му даде възможност да довърши кампанията във Формула 2. Именно това съобщава журналистът Адам Купър.

Според неговата информация мястото на Камара в състава на Инвикта за състезанията в Катар и Абу Даби ще бъде заето от вицешампионът във Формула 3 и младежки пилот на Ауди Фреди Слейтър. Британецът вече беше потвърден като титуляр на Инвикта за следващия сезон във Формула 2.

Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1
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Снимки: Imago

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