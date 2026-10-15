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Официално: Големият съперник на Никола Цолов влиза във Формула 1

  • 15 окт 2026 | 17:06
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Отборът на Хаас обяви официално привличането на Рафаел Камара, който ще партнира на Оливър Беарман в състава на американския тим за сезон 2027 във Формула 1, като договорът му е многогодишен.

В момента Камара е лидер в генералното класиране във Формула 2, където негов основен конкурент в битката за титлата е българският пилот Никола Цолов. Разликата между двамата преди финалните два кръга за сезона, които трябва да се проведат в Катар и Абу Даби в края на ноември и началото на декември е едва седем точки, като Камара оглави класирането в хода на последния кръг в Баку.

Никола Цолов е амбициран за обрат в битката за титлата във Формула 2
Никола Цолов е амбициран за обрат в битката за титлата във Формула 2

Бразилецът ще влезе във Формула 1 в поне две титли в младежките шампионати. През 2024 година той спечели Формула Регионал Европа, а през 2025 триумфира във Формула 3, където победи Цолов в спора за короната преди двамата да възобновят своята битка във Формула 2 този сезон.

В състава на Хаас Камара ще заеме мястото на Естебан Окон, чиято раздяла с американския тим беше обявена официално веднага след Гран При на Азербайджан. Така Хаас ще разполага с пилотски състав, който ще бъде оформен изцяло от възпитаници на академията на Ферари, чиито представители са и Камара, и Беарман.

Дейвид Култард сравни Никола Цолов с легенда на Формула 1
Дейвид Култард сравни Никола Цолов с легенда на Формула 1

За момента Камара е единственият новобранец, който има сигурно място на стартовата решетка във Формула 1 за 2027 година. Възможно е бразилецът да бъде единственият новак догодина, а това ще зависи изцяло от решението на Рейсинг Булс дали да заложи на Цолов, или да запази настоящата си двойка – Лиам Лоусън и Арвид Линдблад.

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Снимки: Imago

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