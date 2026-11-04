Собствениците на Ливърпул може да закупят отбора на Кадилак във Формула 1

Появиха се сериозни въпросителни около бъдещето на мажоритарната собственост в новия отбор на Кадилак във Формула 1. Според информация в медиите компанията TWG Global на Марк Уолтър планира да се раздели с част от своя дял, като сред основните кандидати за придобиването му е Fenway Sports Group – собственикът на английския футболен гранд Ливърпул.

Американският милиардер Марк Уолтър и контролираните от него дружества са обект на федерално разследване от Министерството на правосъдието на САЩ. Властите проверяват дали застрахователните му компании, сред които Delaware Life Insurance Company, Clear Spring Life и Annuity, са инвестирали неправомерно средства на застраховани лица в свързани бизнеси. Става въпрос за сделки на стойност около 20 милиарда долара под формата на заеми и капиталовложения, които според подозренията не са били надлежно декларирани.

Заведоха съдебен иск срещу собствениците на отбора на Кадилак

Твърди се, че част от тези ресурси са послужили за разрастването на мащабната спортна империя на Уолтър. В различни периоди тя включваше бейзболния Лос Анджелис Доджърс, баскетболния Лос Анджелис Лейкърс, дял от 12.8% във футболния клуб Челси и женския баскетболен тим Лос Анджелис Спаркс. От TWG Global категорично отричат да са извършвали каквито и да било нарушения.

TWG Global е компанията майка на TWG Motorsports, която държи мажоритарния пакет в тима на Кадилак във Формула 1, както и състави в сериите НАСКАР, Индикар, IMSA и австралийския шампионат за Суперкарс. Концернът Дженеръл Мотърс, под чиято шапка е марката Кадилак, притежава миноритарен дял, осигурява инфраструктура, инженерен персонал и разработва бъдещите задвижващи системи за проекта.

Обратен завой! Тимът на Кадилак излиза на пазара с цена 3 милиарда долара?

Уолтър вече предприе стъпки за продажбата на участието си в Лейкърс и Челси, а Лос Анджелис Спаркс също е обявен за продан. Спортното бизнес издание Sportico съобщава, че бизнесменът проучва възможността да пласира и дял от мажоритарния си пакет в Кадилак, като целият тим от Формула 1 се оценява на близо 3 милиарда долара.

The Washington Post допълва, че интерес към сделката проявява Fenway Sports Group, начело с Джон Хенри. Консорциумът, който притежава Ливърпул и бейзболния Бостън Ред Сокс, наскоро продаде 38% от акциите си в английския клуб и вече присъства в моторните спортове като съсобственик с 50% дял в отбора RFK Рейсинг от сериите НАСКАР.

Продадоха Лос Анджелис Лейкърс за 12 милиарда

Въпреки че от TWG Global първоначално отхвърлиха възможността за продажба на тима от Формула 1, съществуват реални основания проектът да бъде следващият освободен актив, ако Уолтър бъде принуден спешно да осигури свеж капитал, с който да покрие оспорваните вътрешнофирмени заеми.

За сравнение, бейзболният Лос Анджелис Доджърс, закупен от групата Guggenheim Baseball Partners през 2012 за 2.15 милиарда долара, се превърна в най-ценното бижу в портфолиото на милиардера. Благодарение на доходоносни договори за телевизионни права и експлозията в популярността след привличането на японската суперзвезда Шоей Отани, Доджърс стана първият бейзболен франчайз с брутни приходи от 1.1 милиарда долара за 2025. С пазарна оценка от около 7.8 милиарда долара според Forbes и две поредни шампионски титли от Световните серии през 2024 и 2025, този актив е последното нещо, с което бизнесменът би се разделил.

Дженерал Мотърс иска Херта да смени Ботас догодина?

Ситуацията при Кадилак във Формула 1 е коренно различна. Отборът се присъедини към решетката едва през този сезон след продължителни преговори, заплащайки входна такса от 450 милиона долара за разширяване на шампионата. До момента TWG Global и Дженеръл Мотърс са вложили над 1 милиард долара за изграждането на модерни бази в Силвърстоун (Великобритания) и Фишърс (Индиана). Макар че стартът на тима бе сравнително стабилен на пистата въпреки проблемите с надеждността, пътят към лидерските позиции остава дългосрочно начинание.

В същото време глобалният бум на Формула 1 и въведеният таван на бюджетите изстреляха оценките на отборите до рекордни нива, правейки водещите от тях печеливши предприятия. Ограничението до едва 11 тима на стартовата решетка обяснява и внушителната оценка от 3 милиарда долара за новосформирания отбор на Кадилак, който вече разполага със солидна база и пълната подкрепа на Дженеръл Мотърс.

Колтън Херта с нов опит да получи суперлиценз

Към момента от TWG Global не са дали официален отговор на запитванията за коментар, докато представителите на Дженеръл Мотърс отказаха да коментират последните медийни публикации.

Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages