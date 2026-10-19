Рафаел Камара за трансфера във Формула 1: Работя за това цял живот!

Лидерът в класирането във Формула 2 Рафаел Камара ще направи дългоочаквания си дебют във Формула 1, след като беше обявен за заместник на Естебан Окон в тима на Хаас за догодина. Така бразилският талант достига върха, към който се стреми от самото начало на състезателната си кариера.

Американският отбор оповести официално новината след надпреварата за Голямата награда на Сингапур. Състезателят на Инвикта Рейсинг ще заеме титулярно място през сезон 2027, когато негов съотборник ще бъде Оливър Беарман, каращ вече трета поредна година за тима.

High-stakes action on the streets 👀💥 Go behind the scenes in Baku as Rafael Câmara, Nikola Tsolov and Alex Dunne battle it out ⚔️ Click the link to watch the drama unfold 📺👉 https://t.co/v3wctHNxYQ #F2 #AzerbaijanGP https://t.co/nabwNugLbB — Formula 2 (@Formula2) October 17, 2026

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„Чувството е невероятно и съм изключително щастлив. Това е нещото, за което се трудиш през целия си живот - сподели Камара след обявяването на новината. - Наистина е лудост, че успях да го постигна. Нямам търпение да започна съвместната работа с екипа, да се запозная с всички във фабриката и да стартираме колкото се може по-скоро.“

Пътят на бразилеца към договора премина през интензивни двудневни тестове, на които той премери сили с други сериозни кандидати. Сред съперниците му бяха бившият пилот на Алпин във Формула 1 Джак Дуън, шампионът във Формула 2 за сезон 2025 Леонардо Форнароли и резервата на Хаас Рио Хиракава.

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„Тези два дни бяха изключително напрегнати - коментира 21-годишният пилот. - Пистата беше нова за мен, екипът също. Трябваше да направим отливка за седалката, още не познавах всички и обстановката беше напълно непозната. Разполагаш само с два дни, за да намериш удобство в болида и да постигнеш необходимите резултати. Притеснявах се да не се скова и да покажа истинското си лице, затова просто реших да се насладя на шанса, знаейки, че подобна възможност едва ли ще се повтори.“

Променливите условия по време на изпитанията допълнително усложниха задачата, но Камара извлече абсолютния максимум от предоставеното му време на трасето: „Винаги съм успявал да извадя най-доброто от себе си. През тези дни се постарах да приложа абсолютно всичко, което съм научил през годините в малките формули. Беше въпрос на концентрация и перфектно изпълнение на поставените задачи.“

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Ръководителят на тима Аяо Комацу не скри задоволството си от хладнокръвието и представянето на новия си пилот по време на решаващите тестове.

„Беше впечатляващо колко бързо разчете нивото на сцепление и как се адаптира към постоянно променящите се условия на пистата - коментира шефът на Хаас. - При по-ниски температури той записа забележително време за обиколка. След това условията се влошиха и автомобилът стана много по-труден за контрол, но Рафа не показа ни най-малък признак на паника. Караше спрямо обстановката на трасето. След четиричасова пауза условията отново бяха различни, а той веднага започна със силно време и продължи да подобрява темпото си с изумителна скорост.“

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Комацу подчерта и психическата устойчивост на младия бразилец: „Всеки състезател се справя с напрежението по различен начин, но подходът на Рафа беше правилен. Той не мислеше непрекъснато за крайния резултат, а се концентрира върху онова, което зависи пряко от него. Зададе си въпроса как да бъде най-добрата своя версия и оползотвори всеки един елемент. Цялостният му подход бе изключително впечатляващ.“

Относно избора между кандидатите шефът на тима допълни: „Борбата беше изключително оспорвана. Намирахме се в отлична позиция, тъй като всички момчета в списъка за оценка дадоха максимума от възможностите си и демонстрираха безупречно отношение и професионализъм при справянето със стреса.“

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Снимки: Imago