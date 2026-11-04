Помните ли тежката катастрофа, с която започна шампионският сезон на Кими Антонели?

В неделя Андреа Кими Антонели си гарантира световната титли във Формула 1 за 2026 година, цели четири кръга преди края на сезона.

Но спомняте ли си как стартира шампионската кампания на младия италианец? Той беше на косъм дори да не участва в първата квалификация за годината, след като направи много тежка катастрофа по време на третата тренировка преди Гран При на Австралия.

За негов късмет механиците на Мерцедес успяха да възстановят колата му и той се включи в квалификацията в Мелбърн, класирайки се втори зад съотборника си Джордж Ръсел. На следващия ден Антонели направи слаб старт и изостана в началото, но в крайна сметка финишира втори, отново зад Ръсел, който преди старта на сезона беше сочен за големия фаворит за титлата.

Още на следващата седмица обаче Антонели започна да обръща нещата в своя полза, след като спечели Гран При на Китай, стартирайки от полпозишъна. Тази победа в Шанхай постави началото на историческата му серия от пет последователни успеха, която обхвана още надпревари в Япония, Маями, Канада и Монако. В същото време Ръсел започна да изпитва най-различни затруднения, като тази тенденция практически се запази, което позволи на Антонели да си гарантира титлата предсрочно, превръщайки се в най-младия шампион в историята на Формула 1.

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Снимки: Gettyimages