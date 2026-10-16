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Ферари с нов резервен пилот за сезон 2027 във Формула 1

  • 16 окт 2026 | 15:16
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Ферари ще разполага с нов резервен пилот за сезон 2027 във Формула 1 в лицето на Дино Беганович, който в момента е част от академията за млади пилот на Скудерията.

Шведският състезател е член на програмата на Черните кончета от 2020 година насам, а в момента се състезава във втория си пълен сезон във Формула 2, където заема петата позиция в класирането. Успоредно с това Беганович е ангажиран и към отбора на Ферари във Формула 1, с който има участия е общо четири свободни тренировки през последни два сезона.

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А от догодина шведът ще заема още по-висока позиция, превръщайки се в един от официалните резервни пилоти на Черните кончета. Той ще споделя тази роля с Антонио Джовинаци, който ще продължи да комбинира ангажиментите си към Ферари с Световния шампионат за издръжливост (WEC) с ролята си на резерва във Формула 1.

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Снимки: Gettyimages

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