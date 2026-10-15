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Как Рафа Камара си спечели мястото в отбора на Хаас?

  • 15 окт 2026 | 19:07
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Ръководителят на отбора на Хаас във Формула 1 Аяо Комацу разкри с какво Рафаел Камара е впечатлил американския тим и си е спечелил титулярното място в него за сезон 2027 в световния шампионат.

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Комацу обърна внимание на представянето на бразилеца в дебютната му кампания във Формула 2, в която той е лидер в генералното класиране с аванс от 7 точки пред Никола Цолов два кръга преди края на шампионата. Японецът също така подчерта колко впечатлен е бил от карането на Камара по време на тестовете с колата от миналата година на „Портимао“ в Португалия по-рано през годината.

Рафаел Камара с първи думи след привличането му в Хаас
Рафаел Камара с първи думи след привличането му в Хаас

„Изключително съм щастлив, че привличаме толкова млад и талантлив пилот като Рафаел Камара. Няма нужда да припомням постиженията му в младежките категории, които са наистина впечатляващи. Още в дебютния си сезон във Формула 2 той демонстрира забележителна скорост в някои изключително трудни условия, като например по време на квалификациите в Монако и Монреал. Всичко това е показателно за потенциала, който притежава Рафа.

„По време на тестовете с предишни автомобили (TPC) в Португалия той показа, че може да се справя отлично, въпреки ограниченото време, с което разполагаше, за да се запознае с колата. Демонстрира не само чиста скорост, но и нещо много повече. Рафа успя да създаде необходимите условия, за да извлече максимума от себе си, което беше изключително впечатляващо. Обиколките, които направи, определено бяха забележителни.

„Всички в отбора сме развълнувани от тази възможност и сме напълно ангажирани с развитието на неговия талант. Искаме да му осигурим възможно най-добрите условия, за да разгърне потенциала си. Целта ни е да създадем среда, в която той да се чувства комфортно и да получава необходимата подкрепа, така че да може да се представя на най-високо ниво“, коментира Комацу.

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Бразилия с двама титуляри във Формула 1 за първи път от 2016 насам
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