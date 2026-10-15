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Рафаел Камара с първи думи след привличането му в Хаас

  • 15 окт 2026 | 17:44
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Рафаел Камара благодари на Джийн Хаас и Аяо Комацу за доверието, което му гласуват, избирайки го за титулярен пилот в отбора на Хаас от началото на сезон 2027 във Формула 1.

Привличането на бразилеца беше обявено в днешния ден, като той ще си партнира с Оливър Беарман. Така Хаас ще разполага с отбор, който ще бъде съставен изцяло от възпитаници на академията на Ферари, чиито продукти са и Беарман, и Камара.

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„Много съм щастлив, че се присъединявам към отбора на Хаас като пилот във Формула 1. Това е важна стъпка в моята кариера и искам да благодаря на Джийн Хаас (собственик на отбора) и Аяо Комацу (ръководител на Хаас) за доверието, което ми гласуваха“, заяви Камара.

„Изключително благодарен съм и на Академията за млади пилоти на Ферари за подкрепата и за всичко, с което допринесе за развитието ми през годините, както и на моето семейство, което неизменно беше до мен по време на целия този път.

„Сега съм изцяло съсредоточен върху това да се подготвя по възможно най-добрия начин за новото предизвикателство. Предстои ми да науча много неща и очаквам с нетърпение да започна съвместната си работа с отбора, да опозная автомобила и да продължа развитието си като пилот“, добави бразилецът.

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