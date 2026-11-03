Моуриньо: Трябва да бъдем сериозни, нуждаем се от още точки

Наставникът на Реал Мадрид Жозе Моуриньо предупреди, че неговият отбор трябва да подходи сериозно към утрешното си гостуване на АЕК в Шампионската лига. Той също така подчерта, че „лос бланкос“ се нуждаят от още точки, за да се класират не само за плейофите, но и директно за осминафиналите на турнира.

„Трябва да бъдем сериозни. Близо сме да се класираме поне за плейофите, но все още сме далеч от директното участие в осминафиналите, така че се нуждаем от точки. Необходимо е да играем сериозно срещу един отбор, който е силен, най-вече на своя стадион. Фактът, че Мадрид е спечелил само един от осем мача в Атина, е показателен. Трябва да играем на върха на възможностите си и сериозно, както и да поддържаме нашето ниво на игра, защото имаме нужда от точки. Думите ми за починалия Хесус Де Мигел? Те са като на всички останали. Това е нещо много шокиращо за хора като нас, които всеки ден сме на терена и се състезаваме. Тежко и тъжно е. Всичките ни думи и чувства са със семейството и приятелите на Хесус. Това би трябвало да е много труден момент и за другия замесен в ситуацията играч (Хесус Овоно – б.р.). Тъжно е за всички.

🚨🎙️| Mourinho on Jesús de Miguel’s tragic death: “It’s extremely upsetting for the world of football. Imagine how it feels for those of us on the pitch every day.” “It’s also a VERY difficult moment for the other player involved. It’s sad for everyone.” 🕊️ https://t.co/dY6p52zBjD — Kalshi FC (@KalshiFC) November 3, 2026

От емоционална гледна точка победата над Рома определено може да остави позитивни неща. Но не смятам, че е донесла повратна точка в нивото ни на игра, защото вярвам повече в процеса, отколкото в момента. Опознаваме се все по-добре. Във всяка тренировка и всеки мач имаме възможността да се подобряваме. Също така откриваме себе си. С всяко преживяване ние взаимно се опознаваме. Това натрупване на работа и опит прави отборите по-добри. Аз не вярвам много в повратните точки. Дали този състав може да достигне нивото на предишния ми в клуба? Не ми харесва да сравнявам нито играчи, нито отбори, нито периоди. Говорим за много години назад. Това наистина не ми харесва. Този отбор несъмнено има голям потенциал. Предишният също го имаше и спечели много трофеи. Настоящият състав все още нищо не е спечелил и е още в началото. Ще видим какво бъдеще ни очаква, но съм много доволен от състава и от играчите, с които разполагам.

🚨🗣️ Jose Mourinho: "A Champions League title with Real Madrid? It would be one with the biggest club in the world." "But I don't want to talk about hypotheses, I want to talk about reality, that is that we haven't even made it past the group stage yet." https://t.co/1QoIygzw9I — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) November 3, 2026

С какво триумф с Мадрид в ШЛ ще е по-различен от този с Интер? Той би бил третият ми с трети различен клуб, и то с най-големия в света. Но говорим за хипотетични ситуации, а на мен ми харесват реалните такива. А реалността е, че ни остават още точки, за да продължим напред. Докато не се класираме, няма да говоря дори за осминафиналите. Утре ни чака труден мач, който е неудобно гостуване между два важни шампионатни двубоя, но щом сме тук, трябва да победим. Дали ще играят заедно Винисиус Жуниор, Килиан Мбапе и Ян Диоманде? Забравяте за Браим Диас и Ендрик. В атака имаме много играчи с качества, а това за мен никога не е било проблем. Ян Диоманде може да играе и на двата фланга, което важи също за Браим Диас и Ендрик. От всички Вини е този, който е най-адаптиран на левия фланг и това го знаем. Арда Гюлер е аут за утре, така че ме питайте за него в петък.

🚨 José Mourinho: "I'm very happy with Fede Valverde at RB, and it's true that the team plays better with him at RB. But since we don't have many players in midfield, I'm sure someday, Fede will play midfield again, occasionally. But yes, Fede is playing RB right now." https://t.co/POg65oFCEW — Madrid Zone (@theMadridZone) November 3, 2026

Дали виждам Федерико Валверде като десен бек? Аз го приемам за много важен играч за отбора. Това, че е капитан на Реал Мадрид, го кара да вижда нещата по различен начин. Когато си капитан, винаги трябва да бъдеш различен. Това е отговорност и според мен ще го накара да играе където и да е за своя отбор и съотборниците си. За мен това е един капитан и затова съм убеден, че не би било проблем за Феде да играе където и да е. Съставът е изграден, за да играе Валверде в средата на терена. Това означава, че там нямаме мнозина, което ме прави сигурен, че Валверде ще се върне там. Ако ме питате дали съм доволен от него като бек, да. Ако ме питате дали отборът играе по-добре така, да. Но в полузащита имаме Орелиан Чуамени, Едуардо Камавинга, Бернардо Силва, Тиаго Питарч и това е. Затова казвам, че Феде ще играе като бек, защото много ни харесва, но също така ще трябва да действа и в средата на терена.

🚨🎙️| Reporter: “How much do you need for the team to reach perfection?” 🗣️ José Mourinho: "3 years, 3 season.” 😅 https://t.co/oWwhKWT5H3 — Kalshi FC (@KalshiFC) November 3, 2026

Защо очаквам утрешният мач да е труден? По малко от всичко. Те са шампионите на своята страна. В тези осем мача там сме срещали доста шампиони. Гърция винаги е трудна. Мадрид, кралят на Европа, от осем визити е спечелил само веднъж в Гърция. Играл съм там два пъти преди много години и знам колко трудно е да играеш при такава атмосфера. Те също имат доста сложен календар в ШЛ и със сигурност мислят, че у дома имат най-добрия шанс да спечелят точки. Освен това всеки съперник, който види бялата фланелка, винаги е много мотивиран. Това е мач, в който трябва да сме във върхова форма, и ако не е така, няма да спечелим. Колко време е необходимо за достигането до съвършенство? Три години, три сезона“, коментира Моуриньо на пресконференцията си преди двубоя с АЕК.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages