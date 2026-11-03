Мачът на Реал Мадрид в Шампионската лига няма да бъде излъчен в Китай

Китайската платформа за стрийминг iQIYI Sports няма да предложи в сряда мача между Реал Мадрид и АЕК Атина от Шампионската лига, като това се дължи на бойкота в страната заради дипломатическия скандал, предизвикан от френския нападател Килиан Мбапе. Държавната китайска телевизия не излъчи и победата на Реал Мадрид над Расинг Сантандер с 3:0 в Ла Лига през уикенда.

Мбапе направи несполучлив коментар за историческия ръководител в страната Мао Цзедун, което му коства лично на него моменталното прекратяване на няколко големи спонсорски договора с китайски компании. Въпреки че нападателят се извини и обясни, че не е направил нищо с умисъл, бойкотът продължава.

"За момента трябва да изчакаме и да видим как ще се развие ситуацията. Продължават да говоря с китайските власти, както в Мадрид, така и в Пекин", коментира президентът на Ла Лига Хавиер Тебас.

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Снимки: Gettyimages