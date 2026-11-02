Моуриньо захапа ВАР съдията въпреки категоричната победа

Жозе Моуриньо бе изключително доволен от победата на Реал Мадрид с 3:0 над Расинг Сантандер. „Кралете се завърнаха на стадион „Ел Сардинеро“ след 15-годишно прекъсване. Освен впечатленията си, Специалния коментира и някои спорни моменти в двубоя.

Силен Реал мина с лекота през Сантандер

„Можеше да завърши 0:4, въпреки че нещата можеха и да се усложнят. Това е хубава победа в рамките на една важна седмица.

Някои играчи като Белингам и Диоманде притежават по-добри физически и тактически заложби. За мен е важно, че видях отбор, който е силно отдаден на играта. Ние се развиваме като отбор. Все още не сме на 100% от възможностите си, това е постепенен процес. Сега разбираме неща, които не осъзнавахме в самото начало. Между нас съществува силна връзка – между моите идеи и индивидуалните качества на играчите.

Увереността на отбора е голяма. Футболът се играе от хора, а емоционалният аспект е от огромно значение. Когато нещата вървят добре, всичко става по-лесно. Вземете например Трент – той направи отлично представяне, след като не беше играл в няколко мача. Когато печелиш срещи, нещата често изглеждат дори по-добре, отколкото са в действителност.

Домакините протестираха за всичко, не само за дузпата срещу Мбапе. Това е и една от причините да харесвам толкова много този стадион – защото има характер. Феновете не идват тук просто като на кино, за да гледат представление, а да участват активно в мача. От друга страна, много хора всъщност не познават правилата, отчасти защото те се променят толкова често.

Ситуацията с Чуамени в никакъв случай не беше дузпа. От 60 метра разстояние не успях да видя ясно, но след като изгледах повторението, се убедих, че съдията, отговарящ за ВАР, не е спал. Това е добре, защото не беше дузпа. Съдията се справи технически много добре“, каза Моуриньо.

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