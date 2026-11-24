От Полския футболен съюз (PZPN) официално обявиха, че Ян Урбан ще остане национален селекционер на страната за квалификациите за Евро 2028. 64-годишният специалист пое Полша през лятото на 2025-а, като има шест победи, пет равенства и пет загуби начело на тима, който загуби с 2:3 финалния бараж срещу Швеция за участие на Мондиал 2026. В Лигата на нациите пък “Дружина полска” завърши на трето място в група “В4” с актив от 5 точки след един успех, две равенства и три загуби.
“Проведе се среща между президента на PZPN Цезари Кулеша и селекционера на полския национален отбор Ян Урбан, по време на която беше представен доклад, обобщаващ досегашната му работа. След съвместен анализ, президентът на PZPN и селекционерът постигнаха взаимно съгласие да продължат своето сътрудничество, като треньорският щаб на националния тим ще бъде подсилен с допълнителни специалисти. Скоро ще започнат разговори с потенциални кандидати за треньорския щаб. Полският футболен съюз ще информира обществеността за прогреса на тези разговори чрез отделни съобщения”, се казва в изявлението на PZPN.