Моуриньо намери печелившата формула в Реал Мадрид

Реал Мадрид под ръководството на Жозе Моуриньо най-накрая достигна оптималния си ритъм, към който се стремеше от старта на сезона.
Моуриньо захапа ВАР съдията въпреки категоричната победа
След впечатляващата тактическа и физическа доминация в "Ел Класико" на „Камп Ноу“, португалският специалист е твърдо решен да заложи на постоянство и да запази гръбнака на своя състав. Атмосферата в съблекалнята е отлична, а футболистите вече напълно са усвоили изискванията на треньорския щаб за висока преса и скоростни вертикални атаки.
Най-категоричният извод от последните срещи е, че офанзивната линия остава непоклатима. Нападателното трио демонстрира пълен синхрон и непрестанно създава сериозна опасност по фланговете. Острите пробиви по крилата са умело съчетани с отлична дисциплина при загуба на топката и моментална намеса в защита, което напълно неутрализира съперниковите планове.
„Това е качество, което сега притежават всички футболисти. Видях и Килиан (Мбапе) да пресира агресивно. Играчите са изключително отдадени, отборът израства и играе силно. Наистина съм доволен от това представяне – когато офанзивните фигури правят жертви в името на отбора, това помага на всички“, заяви португалският наставник.
Ключът към този впечатляващ баланс обаче се крие в полузащитата, където Моуриньо намери идеалния плеймейкър в лицето на Бернардо Силва. Освободен от задълженията по крилото, португалецът пое контрола върху централната зона, осигурявайки търсения ритъм, хладнокръвие и устойчивост срещу противниковия натиск. Така нареченият „магически квадрат“ в халфовата линия, сформиран от Орелиан Чуамени, Бернардо Силва, Арда Гюлер и Джуд Белингам, дава завършен облик и структура на цялостната игра на мадридчани.
След като тактическите идеи вече са напълно възприети, а полузащитата функционира безупречно, всякакви размествания в титулярните единадесет ще се правят единствено с цел почивка и ротация на основните фигури.
„Все още не сме на 100%, но бележим прогрес. По-малко от четири месеца е кратък период, ала ние израстваме постепенно. Аз научих неща, които не знаех в първия ден, а футболистите разбират все по-добре моя характер като треньор. Те осъзнават кои елементи за мен не подлежат на преговори. Съществува отлична взаимна емпатия между играчи и треньор, между моите идеи и техните качества. Чувстваме се отлично“, подчерта Моуриньо.
С ясно изграден план и работещи механизми Моуриньо гледа към предстоящите предизвикателства с амбицията да затвърди състав, който феновете вече знаят наизуст.
Жоел Дел Рио, "Марка"Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago