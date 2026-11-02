Моуриньо намери печелившата формула в Реал Мадрид

Реал Мадрид под ръководството на Жозе Моуриньо най-накрая достигна оптималния си ритъм, към който се стремеше от старта на сезона.

Моуриньо захапа ВАР съдията въпреки категоричната победа

След впечатляващата тактическа и физическа доминация в "Ел Класико" на „Камп Ноу“, португалският специалист е твърдо решен да заложи на постоянство и да запази гръбнака на своя състав. Атмосферата в съблекалнята е отлична, а футболистите вече напълно са усвоили изискванията на треньорския щаб за висока преса и скоростни вертикални атаки.

Mourinho mantiene su bloque tras el Clásico: el Real Madrid acelera y su ataque que intimida https://t.co/I2Bi3Un5LX — MARCA (@marca) November 2, 2026

Най-категоричният извод от последните срещи е, че офанзивната линия остава непоклатима. Нападателното трио демонстрира пълен синхрон и непрестанно създава сериозна опасност по фланговете. Острите пробиви по крилата са умело съчетани с отлична дисциплина при загуба на топката и моментална намеса в защита, което напълно неутрализира съперниковите планове.

„Това е качество, което сега притежават всички футболисти. Видях и Килиан (Мбапе) да пресира агресивно. Играчите са изключително отдадени, отборът израства и играе силно. Наистина съм доволен от това представяне – когато офанзивните фигури правят жертви в името на отбора, това помага на всички“, заяви португалският наставник.

⚪️6️⃣ Real Madrid have now reached 6 wins in a row. https://t.co/hroz3Hfvaw — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 1, 2026

Ключът към този впечатляващ баланс обаче се крие в полузащитата, където Моуриньо намери идеалния плеймейкър в лицето на Бернардо Силва. Освободен от задълженията по крилото, португалецът пое контрола върху централната зона, осигурявайки търсения ритъм, хладнокръвие и устойчивост срещу противниковия натиск. Така нареченият „магически квадрат“ в халфовата линия, сформиран от Орелиан Чуамени, Бернардо Силва, Арда Гюлер и Джуд Белингам, дава завършен облик и структура на цялостната игра на мадридчани.

След като тактическите идеи вече са напълно възприети, а полузащитата функционира безупречно, всякакви размествания в титулярните единадесет ще се правят единствено с цел почивка и ротация на основните фигури.

🚨 Real Madrid's dressing room atmosphere is EXCELLENT. The team has finally understood the pressing and direct attacking patterns demanded by the coaching staff. @marca https://t.co/gu3eF35l5s — Madrid Xtra (@MadridXtra) November 2, 2026

„Все още не сме на 100%, но бележим прогрес. По-малко от четири месеца е кратък период, ала ние израстваме постепенно. Аз научих неща, които не знаех в първия ден, а футболистите разбират все по-добре моя характер като треньор. Те осъзнават кои елементи за мен не подлежат на преговори. Съществува отлична взаимна емпатия между играчи и треньор, между моите идеи и техните качества. Чувстваме се отлично“, подчерта Моуриньо.

🚨 Jose Mourinho's MAGIC midfield square: Jude Bellingham, Arda Güler, Bernardo Silva and Tchouaméni. @marca https://t.co/KGz0DjGOGP — Madrid Xtra (@MadridXtra) November 2, 2026

С ясно изграден план и работещи механизми Моуриньо гледа към предстоящите предизвикателства с амбицията да затвърди състав, който феновете вече знаят наизуст.

Жоел Дел Рио, "Марка"

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Снимки: Imago