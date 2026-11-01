Куртоа се завръща на вратата на Реал Мадрид, Трент титуляр срещу Сантандер (съставите)

Сантандер приема Реал Мадрид в двубой от 11-ия кръг на Ла Лига. Отборът на Жозе Моуриньо е в серия от пет поредни победи във всички турнири. Настроението в тима е отлично, след като миналия уикенд “белите” спечелиха голямото дерби с Барселона и то на “Камп Ноу”. Въпреки това те изостават на шест точки от каталунците, които вчера разбиха Алавес, и на четири от Атлетико Мадрид. Сантандер се представя стабилно от началото на сезона, но разчита основно на домакинствата си. На “Естадио Ел Сардинеро” тимът на Хосе Лопес няма загуба през тази кампания.

Моуриньо е направил две промени от състава, на който заложи за “Ел Класико”. Тибо Куртоа се завръща на вратата на мястото на Андрий Лунин. Трент Александър-Арнолд пък получава шанс за изява. Англичанинът заменя Федерико Валверде като десен краен бранител.

📋✅ ¡Nuestro XI inicial! 🆚 @realracingclub 👉 @UnicajaBanco https://t.co/30UZZgUK9t — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 1, 2026

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Снимки: Imago