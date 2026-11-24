ФК Синсинати ще почете хипопотама Фиона, който внезапно почина миналата седмица. Клубът от Мейджър Сокър Лийг планира специална хореография в почит на животното преди мача си от плейофите в МЛС Къп през уикенда.
Хипопотамът се роди преждевременно през 2017 г. в местната зоологическа градина и шансовете му за оцеляване бяха малки. Той обаче преодоля трудностите и се превърна в сензация в социалните мрежи. Фиона почина миналия четвъртък, след като глътна детска шапка, попаднала в ограждението й.
“Фиона се превърна в символ на Синсинати и спечели сърца по целия свят”, написаха от футболния клуб на Синсинати. Миналата седмица, ден след смъртта на хипопотама, защитникът Ник Хаглунд посвети гола си на Фиона при победата на тима с 3:1 над Орландо.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago