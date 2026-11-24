ФК Синсинати ще почете хипопотама Фиона

ФК Синсинати ще почете хипопотама Фиона, който внезапно почина миналата седмица. Клубът от Мейджър Сокър Лийг планира специална хореография в почит на животното преди мача си от плейофите в МЛС Къп през уикенда.

Major League Soccer team FC Cincinnati have confirmed that it will honor Fiona, the beloved hippopotamus belonging to Cincinnati Zoo that died on Thursday, at its upcoming playoff game with a tifo. Prior to the second game of the team’s round one, best-of-three series against Nashville SC, a tifo display will be unveiled at TQL Stadium. Cincinnati also confirmed that the club would make a donation for every fan in attendance to the Cincinnati Zoo & Botanical Garden. 📝 @samjoseph_17 https://t.co/mNYcplPUJn — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) November 24, 2026

Хипопотамът се роди преждевременно през 2017 г. в местната зоологическа градина и шансовете му за оцеляване бяха малки. Той обаче преодоля трудностите и се превърна в сензация в социалните мрежи. Фиона почина миналия четвъртък, след като глътна детска шапка, попаднала в ограждението й.

Os EUA está de luto. Morreu aos 9 anos a Fiona, a hipopótamo mais famosa da internet, após engolir um GORRO de tricô jogado pro alto por um visitante no Zoológico de Cincinnati. Fiona nasceu prematura com 13 kg, venceu o impossível, mas não resistiu a um descuido banal de segundos.. Por alguma razão que eu não sei, os veterinários acharam que seria inviável fazer uma cirurgia pra salvá-la 🥺 https://t.co/XZvgaEkGzB — Dani♦️ (@daquidemarte) November 19, 2026

“Фиона се превърна в символ на Синсинати и спечели сърца по целия свят”, написаха от футболния клуб на Синсинати. Миналата седмица, ден след смъртта на хипопотама, защитникът Ник Хаглунд посвети гола си на Фиона при победата на тима с 3:1 над Орландо.

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Снимки: Imago