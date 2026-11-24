Испански национал от ПСЖ купи клубните офиси на Валенсия

Нападателят на Испания и Пари Сен Жермен Феран Торес е купил сградата, в която се помещават клубните офиси на Валенсия в близост до “Местайя”, съобщават местните медии. Сделката е на стойност от около 7 млн. евро, като става въпрос за площ в размер на 5 хиляди квадратни метра, която включва клубния магазин и паркинг. Сумата ще влезе директно в касата на клуба, който ще може да я използва още през зимния трансферен прозорец.

Както е известно, от следващия сезон “прилепите” ще заиграят на чисто новия си стадион, като по този начин ще преместят и своята администрация. Ето защо от Валенсия са обявили настоящите си офиси за продан, а бившият им футболист е решил да ги купи. От клуба обаче не бързат да се изнасят от 6-етажната сграда, като ще продължат да я използват като временни наематели. Това не е първият комплекс, който Торес купува в града, като той вече разполага със сграда с 50 офиса отново в близост до “Местайя”. Що се отнася до самия стадион, в бъдеще той ще бъде съборен, като се предвижда на негово място да бъде изградени редица жилищни сгради с общо 500 апартамента. Затова от клуба търсят купувач на земята, която е оценена на около 150 млн. евро.

🏢 FERRAN TORRES COMPRA LAS OFICINAS DEL VALENCIA 💰 El futbolista ha adquirido por cerca de 7 millones de euros el edificio que alberga actualmente las oficinas del club, junto a Mestalla 📍 El inmueble está situado en la zona de Micer Mascó ℹ️ @valenciaplaza https://t.co/LTCDnELKjo — Post United (@postunited) November 24, 2026

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Снимки: Gettyimages