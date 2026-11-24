Старши треньорът на Пари Сен Жермен Луис Енрике отхвърли възможността френският шампион да привлече футболист за краткосрочно решение на кадровите проблеми в състава. Парижани са без контузените Хвича Кварацхелия и Дезире Дуе, но испанският специалист е категоричен, че няма да промени трансферната политика на клуба, която не включва наем за половин сезона.
„Вече говорихме много по тази тема. Не сме длъжни да излизаме на трансферния пазар и няма да привлечем играч за шест месеца. Това не е нашият стил. Имаме отбор. Вярно е, че трябва да бъдем по-внимателни, но с тези футболисти, този щаб и тези привърженици не се страхуваме от нищо. Уверени сме, че ще си свършим работата и ще преодолеем трудностите“, заяви Енрике.
Треньорът призна, че контузиите на Кварацхелия и Дуе са особено тежки, но вижда в ситуацията възможност останалите футболисти да покажат качествата си.
„Всички отбори имат контузени играчи. В този случай обаче не е нормално да има толкова сериозни травми като тези на Квара и Дезире. Оставаме концентрирани върху възстановяването на футболистите. Този отбор вече показа, че може да бъде устойчив. Това е чудесно предизвикателство – да се опитаме да се подобрим и да намерим решения както в тактически, така и в технически план“, коментира испанецът.
„Тъжно ми е за играчите, но това е прекрасна възможност да покажем нивото си. Това е хубаво предизвикателство“, добави той.
Енрике коментира и разпределението на головете в състава на парижани, като подчерта, че отборът не разчита на един конкретен голмайстор.
„Това е ключово за този отбор през последните три години. Стремим се постоянно да бъдем на високо ниво и да подобряваме всеки футболист индивидуално. Кой отбелязва головете, не е най-важното за нас“, обясни наставникът.
Испанецът говори с уважение и за предстоящия съперник Рома, както и за неговия треньор Джан Пиеро Гасперини. Двамата се познават от периода, в който Енрике водеше "вълците", а италианският специалист беше начело на Интер.
„Той е много опитен треньор, когото харесвам много. Отборите му имат идентичност и много ясен начин на игра, различен от този, с който сме свикнали. Когато бях в Рим, той беше в Интер и нещата не завършиха добре за него. Но той показа нивото си. Гасперини е треньор от много висока класа и за мен като наставник е мотивация да наблюдавам отборите му. Това ще бъде хубаво предизвикателство“, заяви Енрике.
Той отличи и нападателя на Рома Донийл Мален, като предупреди, че парижани трябва да внимават не само за него, но и за движението на всички футболисти на съперника.
„Познаваме играчите на Рома, особено нападателите. Мален играеше по фланга, но след като премина в центъра на атаката, показа способността си да бележи. Броят на головете му е невероятен. Трябва да внимаваме с нападателите, но и с всички останали футболисти, защото подвижността е нещо много важно за Рома. Те заслужаваха повече точки срещу Реал Мадрид и Манчестър Юнайтед. Надявам се да преодолеем пресата им и да спечелим трите точки“, завърши треньорът.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google