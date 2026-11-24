Луис Енрике увери, че ПСЖ няма да променя трансферната си политика заради контузиите, и похвали Мален

Старши треньорът на Пари Сен Жермен Луис Енрике отхвърли възможността френският шампион да привлече футболист за краткосрочно решение на кадровите проблеми в състава. Парижани са без контузените Хвича Кварацхелия и Дезире Дуе, но испанският специалист е категоричен, че няма да промени трансферната политика на клуба, която не включва наем за половин сезона.

„Вече говорихме много по тази тема. Не сме длъжни да излизаме на трансферния пазар и няма да привлечем играч за шест месеца. Това не е нашият стил. Имаме отбор. Вярно е, че трябва да бъдем по-внимателни, но с тези футболисти, този щаб и тези привърженици не се страхуваме от нищо. Уверени сме, че ще си свършим работата и ще преодолеем трудностите“, заяви Енрике.

🚨 « ON NE VA PAS SIGNER UN JOUEUR POUR SIX MOIS, CE N’EST PAS NOTRE STYLE. » ❌ Luis ENRIQUE 🇪🇸 répond sur le mercato après les blessures de DOUÉ 🇫🇷 et de KVARATSKHELIA 🇬🇪. « On a déjà beaucoup parlé de ça, on n’a pas l’obligation d’aller sur le mercato, ON NE VA PAS SIGNER UN JOUEUR POUR SIX MOIS, CE N’EST PAS NOTRE STYLE. On a une équipe. C’est vrai qu’il faut être plus attentif mais avec ces joueurs, ce staff, ces supporters, ON N’A PEUR DE RIEN. On est confiant pour faire notre travail et à surmonter les difficultés. » 🎙️ conf. de presse via @RMCsport — Actu Foot (@ActuFoot_) November 24, 2026

Треньорът призна, че контузиите на Кварацхелия и Дуе са особено тежки, но вижда в ситуацията възможност останалите футболисти да покажат качествата си.

„Всички отбори имат контузени играчи. В този случай обаче не е нормално да има толкова сериозни травми като тези на Квара и Дезире. Оставаме концентрирани върху възстановяването на футболистите. Този отбор вече показа, че може да бъде устойчив. Това е чудесно предизвикателство – да се опитаме да се подобрим и да намерим решения както в тактически, така и в технически план“, коментира испанецът.

„Тъжно ми е за играчите, но това е прекрасна възможност да покажем нивото си. Това е хубаво предизвикателство“, добави той.

Енрике коментира и разпределението на головете в състава на парижани, като подчерта, че отборът не разчита на един конкретен голмайстор.

„Това е ключово за този отбор през последните три години. Стремим се постоянно да бъдем на високо ниво и да подобряваме всеки футболист индивидуално. Кой отбелязва головете, не е най-важното за нас“, обясни наставникът.

Испанецът говори с уважение и за предстоящия съперник Рома, както и за неговия треньор Джан Пиеро Гасперини. Двамата се познават от периода, в който Енрике водеше "вълците", а италианският специалист беше начело на Интер.

🔴🔵🇳🇱 Luis Enrique: “I am impressed by Donyell Malen and his amount of goals, he’s been great this season”. “Since he started playing as centre striker, he’s doing great. We have to be very careful”. https://t.co/tOpXlAYeYf — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 24, 2026

„Той е много опитен треньор, когото харесвам много. Отборите му имат идентичност и много ясен начин на игра, различен от този, с който сме свикнали. Когато бях в Рим, той беше в Интер и нещата не завършиха добре за него. Но той показа нивото си. Гасперини е треньор от много висока класа и за мен като наставник е мотивация да наблюдавам отборите му. Това ще бъде хубаво предизвикателство“, заяви Енрике.

Той отличи и нападателя на Рома Донийл Мален, като предупреди, че парижани трябва да внимават не само за него, но и за движението на всички футболисти на съперника.

„Познаваме играчите на Рома, особено нападателите. Мален играеше по фланга, но след като премина в центъра на атаката, показа способността си да бележи. Броят на головете му е невероятен. Трябва да внимаваме с нападателите, но и с всички останали футболисти, защото подвижността е нещо много важно за Рома. Те заслужаваха повече точки срещу Реал Мадрид и Манчестър Юнайтед. Надявам се да преодолеем пресата им и да спечелим трите точки“, завърши треньорът.

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