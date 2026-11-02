Шефът на Ла Лига: Никаква дузпа за Реал Мадрид, къде беше ВАР?

Президентът на Ла Лига Хавиер Тебас изрази мнение, че Реал Мадрид не е трябвало да получава наказателен удар за нарушение срещу Килиан Мбапе, от който тимът поведе с 1:0 срещу Сантандер в неделя. Става дума за десетата минута, когато главният съдия видя нарушение срещу французина. Нападателят беше точен, а после гостите спечелиха с 3:0.

“Като футболен фен смятам, че дузпа нямаше. Остава въпросът към Съдийската комисия защо ВАР не се намеси, след като грешката изглеждаше очевидна“, коментира Тебас по време на международния форум “World in progress” в Барселона, събиращ политически, академични и бизнес лидери.

Също така той изрази увереност в стабилните си позиции и подчерта, че усеща подкрепата на клубовете от първенството, отхвърляйки натиска от столицата: „В Реал знаят отлично, че не могат да контролират Хавиер Тебас и че аз не правя това, което те диктуват.“

Шефът на Ла Лига обърна специално внимание на изострените отношения между двата испански гранда и експлоатирането на съдебните спорове: „Притеснява ме същината на отношенията между Барселона и Реал Мадрид. В момента всичко се свежда до едно – разтягане на случая „Негрейра“ като дъвка, докато е възможно. Смятам, че това е недопустимо. Ние самите сме страна по делото и се обърнахме към прокуратурата преди Реал Мадрид. Президентът на Реал беше част от ръководството месеци след избухването на скандала и на общо събрание обяви, че двата клуба са приятели заради Суперлигата. В момента, в който Барса напусна проекта, всичко се промени.“

Според Тебас постоянните нападки срещу каталунците са неоснователни на този етап: „Преди изглеждаше, че оставят съдебните органи да си вършат работата, а след оттеглянето от Суперлигата изведнъж изглежда така, сякаш Негрейра е във всяка съдийска съблекалня преди мач на Мадрид. Барселона ще понесе своята отговорност, когато му дойде времето, но сегашната агресивна кампания е прекомерна.“

Ръководителят на шампионата коментира и отношението си с президента на Барселона Жоан Лапорта, като призна за възходите и спадовете в техния диалог, но подчерта професионализма при спазването на финансовия феърплей. Тебас благодари на каталунския лидер за публичната подкрепа и заяви, че независимостта и равнопоставеността винаги са били негов водещ принцип.

Попитан дали евентуално наказание срещу Манчестър Сити в Англия може да послужи за прецедент в случая „Негрейра“, Тебас беше категоричен, че двете производства нямат допирни точки. Докато при английския шампион става въпрос за граждански арбитраж извън структурата на Висшата лига, казусът с Барселона е от наказателноправен характер за корупция в спорта.

Тебас не спести коментар и по адрес на Жозе Моуриньо, който наскоро изрази недоволство от натоварения футболен календар. Ръководителят посъветва треньора да се обърне към Емилио Бутрагеньо, като припомни, че португалецът отлично познава сгъстения цикъл и мачовете през 48 часа от престоя си в английското първенство.

В заключение Тебас внесе спокойствие относно партньорството с Китай след коментарите на Мбапе, уверявайки, че институционалните връзки са отлични, и изрази готовност да пътува до азиатската страна при необходимост.

Китай изпълни заканата си и „заличи“ Реал Мадрид и Мбапе

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