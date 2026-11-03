Защо моторите на на Хонда издържаха едва пет обиколки в Мексико

В предварителните си анализи за Гран При на Мексико главният инженер на Хонда Шинтаро Орихара предупреди, че пистата „Ерманос Родригес“ ще бъде огромно изпитание за двигателите. Едва ли обаче някой в щаба на Астън Мартин е очаквал състезателният уикенд да се превърне в подобен кошмар.

Началото бе обнадеждаващо. В свободните тренировки болидите показаха солидно темпо и завиден пробег – Фернандо Алонсо изоставаше само на 0,769 секунди от лидера Шарл Льоклер във втората сесия, а болидите AMR26 навъртяха общо впечатляващите 144 обиколки. Всичко обаче се срина в решителните моменти.

Exactly 2 years ago, Lance Stroll gave us an unforgettable moment He spun out during the formation lap, then drove straight into the gravel and got stuck there for literally no reason https://t.co/GPPMenysHP — Pablo Martinez (Holiness) (@F1BigData) November 3, 2026

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Макар инженерите на Хонда да отстраниха част от проблемите с турбо дупката и плавността на подаване на мощност преди квалификацията, в събота следобед в болида на Алонсо се появиха аномалии във водните системи. Въпреки че испанецът успя да изпревари съотборника си Ланс Строл, и двамата отпаднаха още в първата фаза на квалификацията, изоставайки с четири десети от границата за продължаване напред.

В самото състезание разочарованието беше пълно – и двата болида напуснаха надпреварата след едва пет обиколки заради прегряване.

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„Бяхме наясно, че голямата надморска височина в Мексико Сити поставя охлаждането пред сериозни изпитания в сравнение с останалите писти. Оказа се обаче, че охладителният контур на нашата система за рекуперация на енергия ERS е бил подложен на далеч по-голямо натоварване от предвиденото и това ни принуди да спрем болидите в различните сесии“, обясни Орихара след финала.

„Въпреки чистите серии от обиколки в тренировките, проблемът се появи отново в събота и в неделя. През настоящия сезон трябва да извличаме поуки за 2027 година, дори и от най-тежките уроци. Събрахме огромно количество данни, включително за турбо дупката, и ще работим върху конкретни решения за следващото ни идване тук.“

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Орихара подчерта също така, че в предишните години системата MGU-H подпомагаше турбокомпресора и намаляваше закъснението в реакцията му. Новите, опростени задвижващи агрегати обаче са лишени от този компонент, което допълнително усложнява работата в разредения въздух на мексиканската столица.

След края на уикенда Строл бе лаконичен от разочарование, докато Алонсо коментира предизвикателствата по-подробно:

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„Болидът е изключително добър. Проблемът е, че с този двигател очевидно не можем да направим повече от определен лимит обиколки. Надявам се да сме си взели поука и догодина да се върнем значително по-подготвени.“

Потенциалът на машината, проектирана от легендарния Ейдриън Нюи, бе видим дори в трудните условия на Мексико. При сглобяване на трите най-бързи сектора на двукратния световен шампион от неделя става ясно, че той се движеше с темпото на Карлос Сайнц от Уилиамс, въпреки че бе заредил пълен резервоар с гориво за старта.

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Главният отговорен директор на пистата за Астън Мартин Майк Крак също наблегна на скоростта и отбеляза, че надеждността остава най-големият препъникамък:

„В четвъртък анализирахме, че трасето включва множество бавни завои – като тези в сектора на стадиона или завои четири, пет и шест. Знаехме, че ако управляемостта на двигателя е под контрол, ще бъдем конкурентни. В момента обаче е трудно за всички да поддържат висок дух в такава поредица от спънки. Стартирахме трудно годината, после новите подобрения донесоха известен напредък, а сега се борим с надеждността. Всички в тима обаче са максимално мотивирани да намерят изход.“

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Въпреки че записа седмо отпадане през сезона, непримиримият Алонсо продължава да гледа напред:

„Давам абсолютния максимум от себе си във всяка обиколка, всяка сутрин, във всеки аспект от моята подготовка и режим. Всичко е подчинено на това да бъда безупречен зад волана.“

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Снимки: Gettyimages