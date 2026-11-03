Защо моторите на на Хонда издържаха едва пет обиколки в Мексико

В предварителните си анализи за Гран При на Мексико главният инженер на Хонда Шинтаро Орихара предупреди, че пистата „Ерманос Родригес“ ще бъде огромно изпитание за двигателите. Едва ли обаче някой в щаба на Астън Мартин е очаквал състезателният уикенд да се превърне в подобен кошмар.
Началото бе обнадеждаващо. В свободните тренировки болидите показаха солидно темпо и завиден пробег – Фернандо Алонсо изоставаше само на 0,769 секунди от лидера Шарл Льоклер във втората сесия, а болидите AMR26 навъртяха общо впечатляващите 144 обиколки. Всичко обаче се срина в решителните моменти.
Скандалът във Ферари засенчва титлата на Антонели
Макар инженерите на Хонда да отстраниха част от проблемите с турбо дупката и плавността на подаване на мощност преди квалификацията, в събота следобед в болида на Алонсо се появиха аномалии във водните системи. Въпреки че испанецът успя да изпревари съотборника си Ланс Строл, и двамата отпаднаха още в първата фаза на квалификацията, изоставайки с четири десети от границата за продължаване напред.
В самото състезание разочарованието беше пълно – и двата болида напуснаха надпреварата след едва пет обиколки заради прегряване.
Никола Цолов в селекцията на The Sun на бъдещите звезди във Формула 1
„Бяхме наясно, че голямата надморска височина в Мексико Сити поставя охлаждането пред сериозни изпитания в сравнение с останалите писти. Оказа се обаче, че охладителният контур на нашата система за рекуперация на енергия ERS е бил подложен на далеч по-голямо натоварване от предвиденото и това ни принуди да спрем болидите в различните сесии“, обясни Орихара след финала.
„Въпреки чистите серии от обиколки в тренировките, проблемът се появи отново в събота и в неделя. През настоящия сезон трябва да извличаме поуки за 2027 година, дори и от най-тежките уроци. Събрахме огромно количество данни, включително за турбо дупката, и ще работим върху конкретни решения за следващото ни идване тук.“
Поглед отвътре към стратегията на Верстапен за победата в Мексико
Орихара подчерта също така, че в предишните години системата MGU-H подпомагаше турбокомпресора и намаляваше закъснението в реакцията му. Новите, опростени задвижващи агрегати обаче са лишени от този компонент, което допълнително усложнява работата в разредения въздух на мексиканската столица.
След края на уикенда Строл бе лаконичен от разочарование, докато Алонсо коментира предизвикателствата по-подробно:
Бърни Екълстоун: Антонели ще е новият Верстапен
„Болидът е изключително добър. Проблемът е, че с този двигател очевидно не можем да направим повече от определен лимит обиколки. Надявам се да сме си взели поука и догодина да се върнем значително по-подготвени.“
Потенциалът на машината, проектирана от легендарния Ейдриън Нюи, бе видим дори в трудните условия на Мексико. При сглобяване на трите най-бързи сектора на двукратния световен шампион от неделя става ясно, че той се движеше с темпото на Карлос Сайнц от Уилиамс, въпреки че бе заредил пълен резервоар с гориво за старта.
Исак Хаджар пое част от вината за сблъсъка с Джордж Ръсел
Главният отговорен директор на пистата за Астън Мартин Майк Крак също наблегна на скоростта и отбеляза, че надеждността остава най-големият препъникамък:
„В четвъртък анализирахме, че трасето включва множество бавни завои – като тези в сектора на стадиона или завои четири, пет и шест. Знаехме, че ако управляемостта на двигателя е под контрол, ще бъдем конкурентни. В момента обаче е трудно за всички да поддържат висок дух в такава поредица от спънки. Стартирахме трудно годината, после новите подобрения донесоха известен напредък, а сега се борим с надеждността. Всички в тима обаче са максимално мотивирани да намерят изход.“
Джордж Ръсел за сезон 2026: Имах повече лоши дни, отколкото добри
Въпреки че записа седмо отпадане през сезона, непримиримият Алонсо продължава да гледа напред:
„Давам абсолютния максимум от себе си във всяка обиколка, всяка сутрин, във всеки аспект от моята подготовка и режим. Всичко е подчинено на това да бъда безупречен зад волана.“
Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages