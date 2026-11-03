Бърни Екълстоун: Антонели ще е новият Верстапен

Бившият шеф на Формула 1 Бърни Екълстоун прогнозира след световната титла на Андреа Кими Антонели, че 20-годишният италианец има всичко необходимо, за да повтори успехите на Макс Верстапен, който записа 4 поредни титли.

“Има двама пилоти, които исках да станат световни шампиони - Макс и Кими - обясни Бърни. - Макар че не познавам Кими толкова добре, колкото Макс. Той притежава всичко, което го има и у Макс - желанието да побеждава и амбицията да направи всичко възможно за това. Също като Макс и Кими сяда в колата с една мисъл - да спечели.”

Grid kid to grid king in eight years 👑 #F1 #MexicoGP https://t.co/6uu7eOOo4w — Formula 1 (@F1) November 3, 2026

Поглед отвътре към стратегията на Верстапен за победата в Мексико

Бърни сравни и подхода на родителите на Макс и Кими в развитието им в по-ранен етап етап от кариерите им.

Waves of congratulations on an emotional cooldown lap for Kimi Antonelli 👋🥺 #F1 #MexicoGP https://t.co/8VbHTHK5f2 — Formula 1 (@F1) November 2, 2026

“Макс беше строг баща - заяви британецът. - Той караше Макс да става рано и да се труди много. Бащата на Кими се опитва да подкрепя сина си и не му позволява да се отпуска. Но Кими все още не е показал всичко, на което е способен. Мисля, че след 2-3 години пред нас ще стои един нов Макс. Кими трябва да мине през няколко по-трудни периода, за да се кали и тогава всички трябва да се пазят!”

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Снимки: Gettyimages