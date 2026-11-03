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Бърни Екълстоун: Антонели ще е новият Верстапен

  • 3 ное 2026 | 15:28
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Бившият шеф на Формула 1 Бърни Екълстоун прогнозира след световната титла на Андреа Кими Антонели, че 20-годишният италианец има всичко необходимо, за да повтори успехите на Макс Верстапен, който записа 4 поредни титли.

“Има двама пилоти, които исках да станат световни шампиони - Макс и Кими - обясни Бърни. - Макар че не познавам Кими толкова добре, колкото Макс. Той притежава всичко, което го има и у Макс - желанието да побеждава и амбицията да направи всичко възможно за това. Също като Макс и Кими сяда в колата с една мисъл - да спечели.”

Поглед отвътре към стратегията на Верстапен за победата в Мексико
Поглед отвътре към стратегията на Верстапен за победата в Мексико

Бърни сравни и подхода на родителите на Макс и Кими в развитието им в по-ранен етап етап от кариерите им.

“Макс беше строг баща - заяви британецът. - Той караше Макс да става рано и да се труди много. Бащата на Кими се опитва да подкрепя сина си и не му позволява да се отпуска. Но Кими все още не е показал всичко, на което е способен. Мисля, че след 2-3 години пред нас ще стои един нов Макс. Кими трябва да мине през няколко по-трудни периода, за да се кали и тогава всички трябва да се пазят!”

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Снимки: Gettyimages

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