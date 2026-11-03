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Рованпера: Новите WRC автомобили са по-различни

  • 3 ное 2026 | 13:45
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Двукратният световен рали шампион Кале Рованпера ще направи своето завръщане в Световния рали шампионат (WRC) с тима на Тойота Газу Рейсинг през 2027 г. Това се случва, след като здравословни проблеми осуетиха амбициите му да стигне до Формула 1 през състезанията с едноместни болиди.

Финландецът се оттегли от ралитата в края на 2025 г., за да се посвети на кариера на писта, като плановете му предвиждаха участие в японския шампионат Супер Формула през 2026 г., преди да направи преход към Формула 2 през 2027 г.

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Подготовката на 26-годишния състезател обаче бе помрачена от доброкачествен пароксизмален позиционен световъртеж – заболяване на вътрешното ухо, предизвикващо замайване и нарушаващо баланса и зрението.

Здравословното състояние принуди пилота да прекрати тестовете за Супер Формула на пистата „Сузука“ през декември 2025 г., а по-късно допълнително боледуване прекъсна и участието му във Формула Регионал Океания.

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Въпреки че по-късно поднови тестовете в Супер Формула, Рованпера се оттегли окончателно от шампионата през март след поредица от медицински прегледи, след като изпита сериозни затруднения с физическите натоварвания в болидите.

Впоследствие състезателят се съсредоточи върху възстановяването си, а след като получи медицинско разрешение да се състезава отново, от Тойота му предоставиха възможност да тества автомобила от новото поколение за рали шампионата.

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„Изключително щастлив съм, че имам шанса отново да се състезавам в ралитата с Тойота през следващата година. Този отбор винаги е бил като мое семейство и в известен смисъл никога не съм чувствал, че съм си тръгнал напълно“, заяви Рованпера.

„Беше ми приятно да опитам различни предизвикателства, но ралитата винаги са били огромна част от моя живот и след известно време карането естествено започна да ми липсва“, допълни пилотът.

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В Тойота Газу Рейсинг Рованпера отново ще си партнира с навигатора Йоне Халтунен, както и със завръщащия се в спорта световен шампион за 2019 Ойт Танак и Такамото Кацута.

Според новите правила във WRC, производителят ще участва с два равностойни състава. В другия тим – Тойота Рейсинг, настоящият шампион Елфин Еванс ще си партнира с Оливър Солберг и Сами Паяри.

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Японският конструктор влиза в сезон 2027 след серия от шест поредни титли при производителите, докато Рованпера ще търси нови успехи след спечелените шампионати при пилотите през 2022 и 2023 г.

„Основният ми приоритет тази година беше здравето. Щом бях в състояние да пилотирам отново, отборът ми предложи възможността да тествам новия автомобил и оттам нататък започнахме да чертаем планове за следващия сезон“, обясни финландецът.

„Моментът за завръщане е много интересен. Новите автомобили ще бъдат доста по-различни от предишните, което прави предизвикателството още по-вълнуващо. Най-важното ще бъде да се наслаждавам на карането и съревнованието, да опозная колата и да видим какви резултати можем да постигнем заедно.“

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Снимки: Gettyimages

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