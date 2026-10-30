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Важно улеснение за новите производители в WRC

  • 30 окт 2026 | 14:47
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От следващия сезон във водещата категория Rally1 на Световния рали шампионат (WRC) ще се състезават два типа автомобили. Към машините, създадени съгласно новия технически регламент WRC27, ще се присъединят и автомобили с пакети WRC Кит, базирани на настоящата техника от клас Rally2.

Автомобилите с WRC Кит ще бъдат оборудвани с предварително одобрен аеродинамичен пакет, състоящ се от нови предни калници, модифицирана предна броня и заден аеродинамичен елемент.

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Очаква се и повишение на мощността, като максималният диаметър на рестриктора за въздух на турбокомпресора ще бъде увеличен от 32 на 33 милиметра и при двата вида състезателни коли.

Международната автомобилна федерация (ФИА) си запазва правото да въвежда спортни или технически корекции при необходимост, за да гарантира подходящ баланс в представянето на двете концепции. Тази регулаторна възможност ще има ключово значение най-вече по време на преходния период между 2027 и 2028 година.

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Досегашното световно първенство за производители от догодина ще бъде заменено от нов шампионат за конструктори.

Освен традиционните автомобилни концерни, право да се състезават за престижния трофей вече ще имат също независими автомобилни разработчици и тунинг компании.

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Според официалния правилник на ФИА: „Автомобил от клас Rally1 може да бъде хомологиран единствено след като автомобилният производител (ОЕМ) е подал регистрация за участие във WRC в качеството си на производител.“

Съгласно нововъведеното облекчение производителят трябва да вземе участие в минимум десет старта от календара на WRC с поне два автомобила във всяко рали по време на първата година от хомологацията на машината Rally1. Мярката значително смекчава предишната стриктна норма, която задължаваше заводските отбори да участват във всяко едно състезание от шампионата.

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Тази трансформация чувствително сваля бариерата пред включването на нови марки и същевременно предоставя възможност за по-лесно стартиране на състезателна програма дори по средата на сезона.

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Снимки: Gettyimages

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