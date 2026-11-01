Звездата на Ланча Йоан Росел се раздели с навигатора си

Дългогодишният навигатор на Йоан Росел – Арно Дюнан, вече няма да заема мястото до него в състезателния автомобил. В събота пилотът официално обяви в социалните мрежи края на тяхното партньорство, без да навлиза в подробности относно причините, довели до този ход.
"Арно реши, че кариерата му ще продължи в друга посока", лаконично написа Росел.
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По-рано през седмицата в интервю за RallyeSport състезателят на Ланча разкри, че все още не е избрал кой ще бъде негов навигатор оттук нататък.
Росел и Дюнан сформираха тандем през 2022 година. Оттогава насам двамата записаха общо осем победи в кръгове от сериите WRC2, като три от тях дойдоха през сезон 2026 зад волана на Ланча Ypsilon Rally2.
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В последното си състезание – рали „Критериум де Севен“, френският пилот си партнираше с Алекси Майферт, който по този повод отпразнува първата си победа във Френския рали шампионат.
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Снимки: Gettyimages