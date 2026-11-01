Сайнц триумфира в рали "Астуриас" след отпадането на Льоб

Двукратният световен рали шампион Карлос Сайнц записа нова победа в богатата си кариера, след като спечели състезанието с класически автомобили „Астуриас Историко“. Надпреварата отбеляза и състезателния му дебют зад волана на автомобил от най-новото поколение в Световния рали шампионат (WRC) – Форд Puma Rally1.

Шампионът от 1990 и 1992 година беше един от фаворитите преди старта на ралито в Испания, организирано в чест на неговите забележителни постижения в моторните спортове, включващо 10 скоростни отсечки. 64-годишният ветеран отново си партнираше с дългогодишния си навигатор Луис Моя по 126,66-километровото състезателно трасе.

Carlos Sainz 🇪🇦 Luis Moya 🇪🇦 17 Rally de Asturias Histórico Carlos Sainz TRIBUTE Octubre 26 https://t.co/6s9OytCGbX — Jesús Contreras (@JessCon65652434) October 31, 2026

Карлос Сайнц срещу Себастиен Льоб в испанско рали

В надпреварата се включиха и двама от неговите емблематични съперници от миналото – деветкратният световен шампион Себастиен Льоб и Франсоа Делкур, като и двамата пилотираха класически автомобили Пежо 306 Макси.

Льоб започна ударно и поведе с преднина от 24,9 секунди пред Сайнц, след като спечели първите три етапа. Испанецът обаче отговори подобаващо, като взе две победи в следващите три отсечки. В осмия етап повреда в съединителя принуди Льоб да отпадне, което позволи на Сайнц да поведе уверено и да спечели ралито с аванс от 1.03,6 минути пред Делкур.

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„Емоцията беше страхотна, но най-вече заради целия уикенд. Резултатът е на втори план. Уикендът беше невероятен благодарение на хората и съм много доволен от това как премина състезанието - сподели Сайнц на финала. - Бяхме леко притеснени от огромния брой фенове, тъй като не знаехме точно колко хора ще се съберат, но накрая всичко се нареди отлично. Искам да благодаря на всички, които дойдоха да ни подкрепят, на организаторите и, както казах още в първия ден, на Форд и Ред Бул, които направиха възможно нашето участие тук.“

El fin de fiesta del 17º Rally de Asturias Histórico dejó a Carlos Sainz y Luis Moya haciendo disfrutar a todo el público que acudió con los trompos El copiloto, visiblemente emocionado, agradeció todas las muestras de cariño tras muchos años retirado. https://t.co/MO71rvWXDc — Teledeporte (@teledeporte) November 1, 2026

В кариерата си в Световния рали шампионат Карлос Сайнц има 196 старта, 26 победи и 97 подиума, като е карал за Тойота, Субару, Ланча, Форд и Ситроен.

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След края на кариерата му в WRC през 2005 година, испанецът се пренасочи към рали-рейд надпреварите, където завоюва четири победи в легендарното рали „Дакар“ (2010, 2018, 2020 и 2024 година). Сайнц се присъедини към заводската програма на Форд за Световния рали-рейд шампионат за 2025 година, като през настоящия сезон заема девета позиция във временното класиране.

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