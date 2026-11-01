Ще използва ли Форд легендата Mustang в Световния рали шампионат?

Американският автомобилен гигант Форд подготвя изцяло нов състезателен автомобил за Световния рали шампионат в тясно сътрудничество със своя дългогодишен партньор М-Спорт. Форд се завръща от 2028 със заводски отбор, както и с нов модел от 2029, когато ще влязат в сила новите технически правила.

Към момента подробностите около проекта се пазят в пълна тайна, като все още не е обявено кой точно сериен модел ще послужи за основа на бъдещата рали бегачка.

#OnThisDay in 2006, Mikko Hirvonen & Jarmo Lehtinen claimed their maiden WRC win! 👏 #WRC https://t.co/MOTktcyygd — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) October 29, 2026

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На въпроса дали легендарният Форд Mustang може да се превърне в база за новия автомобил, управляващият директор на М-Спорт и вицепрезидент на ФИА Малкълм Уилсън отказа да разкрие конкретика.

„Как бих могъл да ви кажа това? Ще трябва да изчакате и да видите сами. Дори аз самият все още не знам със сигурност“, сподели с усмивка Уилсън пред специализираното издание RallyJournal.

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Британският специалист обаче направи едно категорично потвърждение: „Това ще бъде напълно нов модел.“

Форд и базираният във Великобритания тим на М-Спорт си партнират на най-високо ниво в продължение на десетилетия. През последните сезони британската структура управляваше спортната програма без директна и пълна заводска подкрепа, но сега взаимоотношенията им навлизат в нов етап с оглед на засиления ангажимент на американския производител.

Разработката на новата машина все още е в ранен стадий, като амбицията на екипа е първите тестове на трасе да започнат около средата на следващата година. Според Уилсън засилването на присъствието на Форд в рали спорта е било обмисляно дълго време, а окончателното зелена светлина за проекта е дадена съвсем наскоро.

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Primeras imágenes del Ford Fiesta M-Sport 2027 con Matthew Wilson al volante. Este kit me vuelvo loco, lo hace ver MUY lindo Créditos: Passats de canto #WRC https://t.co/CoDnglmSlG — Diegote 🚀🚀 (@DiegoteSimracer) October 13, 2026

Форд от своя страна вече обяви, че планира до 2029 година да лансира 5 нови серийни модела на европейския пазар и бъдещият рали автомобил ще е базиран на един от тези нови автомобили.

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Снимки: Gettyimages