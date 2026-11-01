Ще използва ли Форд легендата Mustang в Световния рали шампионат?

Американският автомобилен гигант Форд подготвя изцяло нов състезателен автомобил за Световния рали шампионат в тясно сътрудничество със своя дългогодишен партньор М-Спорт. Форд се завръща от 2028 със заводски отбор, както и с нов модел от 2029, когато ще влязат в сила новите технически правила.
Към момента подробностите около проекта се пазят в пълна тайна, като все още не е обявено кой точно сериен модел ще послужи за основа на бъдещата рали бегачка.
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На въпроса дали легендарният Форд Mustang може да се превърне в база за новия автомобил, управляващият директор на М-Спорт и вицепрезидент на ФИА Малкълм Уилсън отказа да разкрие конкретика.
„Как бих могъл да ви кажа това? Ще трябва да изчакате и да видите сами. Дори аз самият все още не знам със сигурност“, сподели с усмивка Уилсън пред специализираното издание RallyJournal.
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Британският специалист обаче направи едно категорично потвърждение: „Това ще бъде напълно нов модел.“
Форд и базираният във Великобритания тим на М-Спорт си партнират на най-високо ниво в продължение на десетилетия. През последните сезони британската структура управляваше спортната програма без директна и пълна заводска подкрепа, но сега взаимоотношенията им навлизат в нов етап с оглед на засиления ангажимент на американския производител.
Разработката на новата машина все още е в ранен стадий, като амбицията на екипа е първите тестове на трасе да започнат около средата на следващата година. Според Уилсън засилването на присъствието на Форд в рали спорта е било обмисляно дълго време, а окончателното зелена светлина за проекта е дадена съвсем наскоро.
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Форд от своя страна вече обяви, че планира до 2029 година да лансира 5 нови серийни модела на европейския пазар и бъдещият рали автомобил ще е базиран на един от тези нови автомобили.
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Снимки: Gettyimages