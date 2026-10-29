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Рованпера изпревари Ожие в Rally1 ерата

  • 29 окт 2026 | 16:03
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Рали “Сардиния”, което определи новия световен шампион в WRC беше и последният старт на автомобилите от категорията Rally1. Отборите и пилотите се състезаваха с тях 5 сезона - между 2022 и 2026 година, като това се оказа период на доминация на Тойота.

Пилотите на Тойота спечелиха 4 световни титли: две за Кале Рованпера (2022 и 2023), Себастиен Ожие през 2025 и Елфин Еванс през 2026. Единственото изключение се оказа световната титла на Тиери Нювил с Хюндай през 2024 година.

Карлос Сайнц срещу Себастиен Льоб в испанско рали
Карлос Сайнц срещу Себастиен Льоб в испанско рали

При конструкторите Тойота спечели пет поредни световни титли между 2022 и 2026.

Рованпера завърши Rally1 ерата с 16 победи в WRC, а Ожие остана с 15. Третото място делят Ойт Танк, Нювил и Еванс с по 8 спечелени ралита. Тук е важно да уточним, че Ожие участва с ограничена програма - поне 10 ралита на сезон, а Рованпера пропусна половината сезон 2024 и не кара изобщо в WRC през 2026.

Доминация по норвежки: 49 спечелени отсечки от 51 възможни!
Доминация по норвежки: 49 спечелени отсечки от 51 възможни!
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Снимки: Gettyimages

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