Естебан Окон с първи коментар след загубеното място в Хаас

Вчера сутринта местно време отборът на Хаас обяви, че Рио Хиракава ще замени Естебан Окон до края на уикенда за Гран При на Мексико Сити без да дава конкретна причина за това решение.

Shots from Saturday 📸🇲🇽 #HaasF1 #F1 #MexicoGP https://t.co/iv4PazjNy2 — TGR Haas F1 Team (@HaasF1Team) October 31, 2026

По-късно ръководителят на тима Аяо Комацу заяви пред медиите, че смяната не се дължи на заболяване, но не разкри нищо повече. Това, разбира се, породи всякакви слухове, като част от тях споменаваха физическа саморазправа между Окон и Комацу по време на брифинга в края на петъчните тренировки. В тях французинът не беше много доволен от факта, че трябваше да прави състезателната си симулация със среднотвърдите сликове, а не с меките, какъвто е бил оригиналният план.

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На фона на тези спекулации, които също така казват, че Окон няма да се завърне в Хаас този сезон, самият французин излезе с позиция в своите профили в социалните мрежи. В нея той призна, че е имало дискусия в петък вечерта, но категорично отхвърли твърденията за физическо насилие.

Following the recent decision from Haas F1 Team confirming that I will not be participating in this weekend’s Mexico City Grand Prix, I wish to formally address some media reports and speculation surrounding the situation. Last night, a difference in viewpoints led to a discussion with the parties involved. Whilst I acknowledge that this took place, I categorically reject any reports or allegations suggesting that any form of physical violence was used to resolve any differences of any nature. I strongly condemn violence in all its forms and firmly believe that disagreements should always be handled with professionalism, respect, and mutual understanding. I kindly ask that speculation be avoided while the matter is being addressed. Further updates will be communicated in due course. — Esteban Ocon (@OconEsteban) October 31, 2026

„Във връзка с решението на отбора на Хаас във Формула 1, с което беше потвърдено, че няма да участвам в Гран При на Мексико Сити този уикенд, бих искал официално да коментирам някои медийни публикации и спекулации около ситуацията.



„Снощи различия в гледните точки доведоха до дискусия между замесените страни. Потвърждавам, че такъв разговор се е състоял, но категорично отхвърлям всички публикации и твърдения, според които е била използвана каквато и да било форма на физическо насилие за разрешаването на възникналите разногласия.



„Категорично осъждам насилието във всичките му форми и твърдо вярвам, че разногласията винаги трябва да се разрешават с професионализъм, уважение и взаимно разбиране.



„Призовавам да се избягват спекулации, докато случаят се изяснява.



„Допълнителна информация ще бъде предоставена своевременно“, написа Окон.

Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1

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Снимки: Gettyimages