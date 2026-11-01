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Естебан Окон с първи коментар след загубеното място в Хаас

  • 1 ное 2026 | 06:12
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Вчера сутринта местно време отборът на Хаас обяви, че Рио Хиракава ще замени Естебан Окон до края на уикенда за Гран При на Мексико Сити без да дава конкретна причина за това решение.

По-късно ръководителят на тима Аяо Комацу заяви пред медиите, че смяната не се дължи на заболяване, но не разкри нищо повече. Това, разбира се, породи всякакви слухове, като част от тях споменаваха физическа саморазправа между Окон и Комацу по време на брифинга в края на петъчните тренировки. В тях французинът не беше много доволен от факта, че трябваше да прави състезателната си симулация със среднотвърдите сликове, а не с меките, какъвто е бил оригиналният план.

Изненада: 32-годишен дебютант сменя Окон в Мексико
Изненада: 32-годишен дебютант сменя Окон в Мексико

На фона на тези спекулации, които също така казват, че Окон няма да се завърне в Хаас този сезон, самият французин излезе с позиция в своите профили в социалните мрежи. В нея той призна, че е имало дискусия в петък вечерта, но категорично отхвърли твърденията за физическо насилие.

„Във връзка с решението на отбора на Хаас във Формула 1, с което беше потвърдено, че няма да участвам в Гран При на Мексико Сити този уикенд, бих искал официално да коментирам някои медийни публикации и спекулации около ситуацията.

„Снощи различия в гледните точки доведоха до дискусия между замесените страни. Потвърждавам, че такъв разговор се е състоял, но категорично отхвърлям всички публикации и твърдения, според които е била използвана каквато и да било форма на физическо насилие за разрешаването на възникналите разногласия.

„Категорично осъждам насилието във всичките му форми и твърдо вярвам, че разногласията винаги трябва да се разрешават с професионализъм, уважение и взаимно разбиране.

„Призовавам да се избягват спекулации, докато случаят се изяснява.

„Допълнителна информация ще бъде предоставена своевременно“, написа Окон.

Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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