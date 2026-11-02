Кой ще кара за Хаас в Сао Пауло?

Отборът на Хаас направи изненадваща промяна в пилотския си състав в средата на уикенда за Гран При на Мексико Сити, когато Рио Хиракава замени Естебан Окон, като от тима не дадоха конкретна причина за тази смяна. Ръководителят на екипа Аяо Комацу единствено потвърди, че тя не се дължи на заболяване на Окон, което беше първоначалната версия.

Sunday's best from CDMX 📸🇲🇽 #HaasF1 #F1 #MexicoGP https://t.co/AehayOknDw — TGR Haas F1 Team (@HaasF1Team) November 2, 2026

Разбира се, това породи множество слухове, като част от тях дори споменаваха физическа саморазправа между Окон и Комаци след петъчните тренировки. Самият Окон излезе с позиция в съботата вечерта, опровергавайки тези твърдения, но въпросителните около неговото бъдеще в Хаас остават.

Естебан Окон с първи коментар след загубеното място в Хаас

Французинът така или иначе ще напусне американския тим в края на сезона, а всеобщото мнение в падока е, че той дори няма да довърши кампанията. Това повдига въпросът кой ще кара за Хаас не само в Бразилия този уикенд, а и в оставащите три кръга в Лас Вегас, Катар и Абу Даби.

Бътън с мрачна прогноза за кариерата на Окон

Хиракава, който се класира в точките в Мексико, няма да може да вземе участие в Гран При на Сао Пауло, защото ще бъде на „Монца“ за финалния старт от сезона в Световния шампионат за издръжливост, където той е титуляр на Тойота и се бори за титлата. Така изборът на Хаас ще бъде между Джак Дуън и бъдещия им титуляр Рафаел Камара, който може да дебютира във Формула 1 пред родна публика. Бразилецът разполага с нужните суперлиценз точки, за да се състезава в световния шампионат, така че това няма да представлява проблем за него.

POINT ON DEBUT FOR RYŌ 👏🙌 Further post-race penalties means our Japanese driver climbs to P10 on his first-ever F1 race 🇲🇽 #HaasF1 #F1 #MexicoGP https://t.co/95UfZXSBet — TGR Haas F1 Team (@HaasF1Team) November 2, 2026

Ако от Хаас решат да заложат на Камара за оставащите стартове до края на сезона, това ще са много добри новини за Никола Цолов. В момента двамата спорят за титлата във Формула 2, като предимството преди финалните два кръга е на страната на бразилеца, който води със 7 точки. Той обаче няма да има правото да участва в Катар и Абу Даби, ако бъде привикан да се състезава за Хаас, което ще отвори широко вратата пред Цолов, който ще има златен шанс да завърши сезона като шампион във Формула 2.

Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1

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Снимки: Gettyimages