Бътън с мрачна прогноза за кариерата на Окон

Бившият световен шампион Дженсън Бътън смята, че Естебан Окон най-вероятно е пропилял остатъка от кариерата си във Формула 1, след като отборът на Хаас го извади от състава по време на уикенда за Голямата награда на Мексико Сити.

Американският тим замени френския пилот с резервата Рио Хиракава преди третата свободна тренировка в събота, без да даде официално обяснение за решението си. Смята се, че мярката е с дисциплинарен характер. Впоследствие Окон отрече да е имало каквато и да е физическа саморазправа, но случаят предизвика остри и поляризирани реакции в падока.

This fan reaction 🎉 #F1 #MexicoGP https://t.co/BHX5ILwAE6 — Formula 1 (@F1) November 1, 2026

Естебан Окон с първи коментар след загубеното място в Хаас

Коментирайки изявлението на Окон по Sky Sports F1, бившият световен шампион Бътън подчерта напрежението, пред което е изправен всеки състезател, когато отборът му вече гледа към друг избор. Той обаче не прояви особено разбиране към реакцията на французина, припомняйки, че 22-мата пилоти на стартовата решетка са сред най-добрите в света.

„Подобен шанс не се получава лесно и той вероятно зачеркна остатъка от кариерата си във Формула 1“, заяви Бътън.

Изненада: 32-годишен дебютант сменя Окон в Мексико

Колегата му от телевизията Тед Кравиц се изказа още по-скептично. В рубриката си след квалификацията той сподели, че това най-вероятно е краят на Окон в шампионата, тъй като едва ли някой ще пожелае да го върне обратно след случилото се. Кравиц допълни, че тимът вече е насочил погледа си към Рафаел Камара – юношата на Ферари и лидер във Формула 2, който вече има договор с Хаас за 2027 г.

На съвсем различно мнение обаче се оказа бившият пилот от Формула 1 Оливие Панис. Според изданието Auto Hebdo той е защитил сънародника си в социалните мрежи, определяйки уволнението на талантлив, постоянен пилот и победител в състезания от Гран при като „истински позор“. Бившият пилот на Лижие постави под въпрос мотивите на тима, изтъквайки, че спортните постижения са били пожертвани в името на политически и търговски интереси.

Шарл Леклер се надява Люис Хамилтън да го изтегли на правата след старта

Анализаторът Карун Чандок зае междинна позиция относно петъчния спор за гумите, при който Окон бе изпратен на пистата с гуми медиум във втората тренировка, въпреки че настояваше за меки смеси. Чандок отбеляза, че реакцията на пилота е разбираема, тъй като той се бори за бъдещето си след решението да бъде освободен за догодина. Въпреки това индиецът подчерта, че Окон е избрал грешната битка, и добави, че на мястото на Хаас би направил всичко възможно да прекрати договора му незабавно, за да осигури ранен старт на Камара.

Люис Хамилтън спечели квалификацията в Мексико за първи полпозишън с Ферари

След като Хаас потвърди раздялата през септември, Окон бе категоричен, че това в никакъв случай не е краят на престоя му във Формула 1. Слуховете го свързват с ролята на резервен пилот в Астън Мартин, въпреки че отборът от Силвърстоун все още не е обявил подобно споразумение и към момента разполага с Джак Кроуфорд и Щофел Вандоорн.

Ще има ли Формула 1 своя нов шампион след Гран При на Мексико Сити?

Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages