Изненада: 32-годишен дебютант сменя Окон в Мексико

Естебан Окон няма да вземе участие в остатъка от състезателния уикенд за Гран При на Мексико Сити, а неговото място в болида на Хаас ще бъде заето от Рио Хиракава, потвърдиха официално от американския тим.

Японският състезател ще поеме управлението на болида VF-26 от последната свободна тренировка нататък. Това означава, че неделната надпревара от 71 обиколки на пистата „Ерманос Родригес“ ще отбележи неговия официален дебют във Формула 1. До края на уикенда Хиракава ще си партнира с Оливър Беарман.

BREAKING: Haas confirm Ryo Hirakawa will make his F1 debut in the Mexico City Grand Prix, replacing Esteban Ocon for the remainder of the weekend #F1 #MexicoGP https://t.co/u6HoaVuncL — Formula 1 (@F1) October 31, 2026

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От Хаас не съобщиха причината за оттеглянето на Окон и уточниха, че на този етап няма да правят допълнителни коментари.

Хиракава вече записа обиколки на трасето в петък, след като се включи в първата свободна тренировка съгласно изискването за задължителни участия на новобранци в сесиите от шампионата. Той завърши сесията на 15-а позиция с най-добро време от 1.19,982 минути.

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Тридесет и две годишният пилот се присъедини към Хаас като резервен състезател през 2025 година, след като преди това изпълняваше сходни функции в тимовете на Макларън и Алпин. Неговата роля в отбора е свързана и с по-мащабното техническо партньорство с Тойота Газу Рейсинг.

Хиракава остава ключов заводски пилот на Тойота в надпреварите за издръжливост, където триумфира в легендарното състезание „24-те часа на Льо Ман“ през 2022 година и спечели две поредни световни титли в Световния шампионат за издръжливост на ФИА през 2022 и 2023 година.

Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1

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