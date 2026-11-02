Тунчев: Септември е способен да ни създаде сериозни проблеми

Старши треньорът на Арда Александър Тунчев очаква труден двубой срещу Септември и настоява неговите футболисти да подходят с необходимата концентрация. Наставникът на кърджалийци се надява тимът му да продължи с доброто представяне от последния си домакински мач срещу Левски, завършил при равенство 1:1.

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Тунчев е категоричен, че позицията на столичани в класирането не трябва да подвежда неговите играчи. Според него съперникът разполага с достатъчно качествени футболисти, които могат да накажат всяка допусната грешка.

"Очаквам да стане интригуващ двубой и силно се надявам да успеем да затвърдим добрите впечатления от срещата с Левски. Казах го и на момчетата, че няма да е никак лек този мач. Това, че Септември се намира на последната позиция в класирането изобщо не бива да ни заблуждава, защото може да си изпатим. При тях станаха някои промени и сега вероятно ще изглеждат по-малко по-различен начин. В крайна сметка е по-важно ние как ще изглеждаме. Искам ние да сме тези, които ще наложат темпото и ще диктуват събитията на терена. Трябва да бъдем максимално концентрирани и пределно мотивирани, за да вземем трите точки от този мач.

Септември има доста качествени играчи, които могат да ни създадат главоболия, ако допуснем грешки. Трябва да ги принудим те да грешат и да се възползваме. През седмицата отборът тренира добре и с настроение. Всички са на линия освен Дерек да Силва, за когото ще решим в последния момент. Може и да му дадем почивка, ако не се чувства напълно възстановен", каза за "Мач Телеграф" Тунчев.

Ситуацията в лагера на Септември също не е никак спокойна. Столичани са в серия от пет поредни поражения в първенството, а междувременно отпаднаха и от турнира за Купата на България след загуба с 1:2 от Локомотив Горна Оряховица.

Слабите резултати доведоха до промяна на треньорския пост, като начело на отбора застана черногорският специалист Младен Кашчелан. Той не успя да води тима от резервната скамейка в двубоя срещу Черно море заради административни проблеми с документите, но се очаква да бъде на линия за предстоящата среща с Арда.

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