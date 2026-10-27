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  2. Арда (Кърджали)

Тунчев: Резултатът е справедлив

  • 27 окт 2026 | 21:40
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Наставникът на Арда – Александър Тунчев, е на мнение, е равенството 1:1 с Левски е справедливо.

17 АРДА 1:1 Левски

„Справедлив резултат. Както ние можехме да отбележим през първото полувреме, през второто Левски създаде няколко ситуации. Доволен съм от играта във фаза защита. Затваряхме коридорите към нашата врата. Не позволявахме на Левски да ни разсичат между линиите. Ясно е, че Левски разполага с класа, но съм доволен. Левски във всеки един мач може да прави ротации. Трябва малко повече концентрация, когато гостуваме. В почти всеки един мач ние сме отборът, който създава първата голова ситуация, след което получаваме гол. Всеки един мач е важен. Срещу Септември може би ще ни е още по-трудно“.

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