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Арда 0:0 Левски, греда за домакините

  • 27 окт 2026 | 19:45
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Слушай на живо: Арда (Кърджали) - Левски

Отборите на Арда (Кърджали) и Левски играят при 0:0. Двата отбора се изправят един срещу друг в мач от 12-ия кръг на efbet Лига.

Левски продължава без поражение в шампионата, като в първите си десет мача записа девет победи и едно равенство. Столичани имат 28 точки при голова разлика 23:4, а в последния си двубой за първенство спечелиха гостуването на Черно море с 2:0. Арда влиза в срещата със 17 точки от 11 шампионатни мача – пет победи, две равенства и четири загуби.

Наставникът на "сините" Хулио Веласкес прави шест промени в сравнение с титулярите от победата на Виктория. Огнян Владимиров стартира на вратата и пред него в защита Алекс Сентейес, Никола Серафимов, Кристиан Димитров и Оливер Камдем. В халфовата линия се запазва ядрото Марко Груич, Мехди Мубарик и Сержиньо. По фланговете ще действат Армстронг Око-Флекс и Мазир Сула, а на върха на атаката отново е Рейналдо.

Домакините можеха да открият резултата още във втората минута на мача, когато Бирсент Карагарен стреля отлично от дистанция и топката се спря в гредата на Владимиров, който не прецени особено добре топката и само късметът го покри.

Първият точен удар в полза на гостите дойде в деветата минута, когато Рейналдо напредна в наказателното поле и стреля по земя, но не затрудни Анатолий Господинов.

АРДА – ЛЕВСКИ 0:0

АРДА: 1. Господинов, 2. Дерик, 24. Паскалев, 6. Попов, 35. Велковски, 21. Велев, 80. Котев, 10. Ковачев, 99. Карагарен, 91. Иванов, 16. Бачев

ЛЕВСКИ: 1. Владимиров, 71. Камдем, 50. Димитров, 31. Серафимов, 20. Сентейес, 8. Груич, 19. Мубарик, 35. Сержиньо, 22. Сула, 11. Око-Флекс, 7. Рейналдо

Стадион: "Арена Арда", Кърджали
Главен съдия: Геро Писков

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