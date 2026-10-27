Велковски: Бяхме разучили доста добре Левски

Защитникът на Арда (Кърджали) Димитър Велковски говори след равенството 1:1 срещу Левски в сблъсък от 12-ия кръг на efbet Лига.

Левски се спъна в Кърджали и не успя да си върне върха

"Съжаляваме за днешния мач, защото не виждах как могат да ни вкарат гол. Бяхме разучили доста добре Левски. Ние си вкарахме положението, но наистина не виждах как могат да ни вкарат днес. От доста време играем заедно с момчетата. Радвам се, че асистирах, защото Бачев имаше нужда от този гол. Радвам се, че се разписа именно срещу бившия му отбор. Точката е важна, но играта и характерът е по-важното", заяви Велковски.

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