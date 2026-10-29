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Петков за жребия: Силно казано късмет, гоним излаз в Европа

  • 29 окт 2026 | 14:45
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Спортно-техническият директор на Арда Ивайло Петков не смята, че тимът му е изкарал късмет при жребия за Sesame Купа на България, който отреди "сините" от Кърджали да домакинстват на втородивизионния Хебър в 1/8-финалите за Купата.

“Силно казано късмет. Няма слаби отбори. Отбор от Втора лига, но играхме с отбор от Трета лига в предишния кръг и победихме с 2:1. Който подцени - съжалява.

Гоним си целите. Гоним излаз за Европа, дали през първенство или Купа. Работим на 100% в тази насока. Футболистите имат още по-голям потенциал и се надявам в предстоящите мачове да направим още по-силен сезон", каза Ивайло Петков.

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