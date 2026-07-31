Антонели: Бях избран да заместя Хамилтън още преди да съм се състезавал във Формула 2

Андреа Кими Антонели разкри нови подробности за това как Мерцедес са се справили с напускането на Люис Хамилтън в края на 2024 година, когато британецът пое в посока Ферари. Краят на 12-годишното партньорство между Хамилтън и Мерцедес беше обявен още преди старта на сезон 2024.

Този ход беше пряко следствие от факта, че Мерцедес не предостави на седемкратния световен шампион твърд договор за 2025 – двугодишната сделка, започваща от 2024, включваше клаузи за прекратяване, които Хамилтън успя да използва. Но причината за тези условия беше желанието на шефа на отбора Тото Волф да не позволи на Антонели да му се изплъзне, както се случи с Макс Верстапен десетилетие по-рано.

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Въпреки това, промотирането на младия италианец в отбора далеч не е било лесно решение. Когато Волф научава за напускането на Хамилтън, дни преди то да бъде обявено, 17-годишният пилот все още не се е състезавал в двете основни поддържащи серии на Формула 1.

Състезателната кариера на Антонели е доказателство за огромния му потенциал – титли във Формула 4 в Италия и Германия, Формула Регионал Близкия изток и Формула Регионал Европа през първите му две години в едноместните болиди – но прескачането на Формула 3, за да скочи директно във Формула 2, вече беше голямо предизвикателство.

И все пак, Антонели разкри, че Волф открито го е определил за свой фаворит да се присъедини към Джордж Ръсел в Мерцедес още през януари – дори преди новината за Хамилтън да е излязла официално.

„Бях в Силвърстоун и тествах болид от Формула 3, за да науча пистата, защото щях да се състезавам там с Формула 2“, разказва Антонели.



„И си спомням, че в края на деня Тото ме извика в офиса си. Още тогава бях малко объркан, защото си мислех, че това не се случва често, нали знаете?



„И така, влязох в офиса му. Разбира се, там беше Тото, беше и Роса [Хереро Венегас, старши пиар мениджър] – тя е тази, която ми помага по време на състезателните уикенди.



„Тото, на първо място, не губи никакво време – премина направо към същината. Това беше дори преди Люис да бъде обявен във Ферари.



„Той каза: „Виж, Люис отива във Ферари и ние мислехме да те сложим в колата за следващата година“. А аз си мисля: „Уау!“, очите ми бяха широко отворени.



„Казах си: „Шегуваш ли се?“, защото дори не бях започнал сезона във Ф2. Все още имах толкова много за доказване – толкова много, за да покажа, че мога да заслужа това място. А Тото вече говореше за това!



„Казах си: „Добре“. А той продължи: „Е, ако се появи възможност, ще бъдеш ли готов?“, и аз отговорих: „Да, имам предвид, трябва да съм готов“. Но, разбира се, след това отборът също ми помогна, защото ме накараха да правя тестове с болид от Формула 1“, добави италианецът.

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Антонели имаше труден сезон във Формула 2 – както Волф очакваше от толкова неопитен пилот – но все пак спечели няколко състезания и беше официално обявен за пилот на Мерцедес на 31 август, докато заемаше седмо място в класирането във Формула 2.

Дори тогава му е било трудно да повярва. „Всъщност бях изключително щастлив, но в същото време това беше толкова голямо нещо за мен, че ми отне известно време да осъзная какво току-що се е случило“, добави Антонели. „И си спомням как лежах на един шезлонг на терасата и просто се взирах в небето, защото се опитвах да осмисля случилото се.“

Въпреки очевидния потенциал на Антонели, Волф никога не е крил факта, че промотирането му в Мерцедес е било прибързано заради неочакваното напускане на Хамилтън. Сезон 2025 на новобранеца беше очаквано колеблив, като той зае четвърто място при дебюта си в Мелбърн и спечели първия си подиум в Монреал, но след това събра само три точки на европейските писти. Тези трудности се отразиха на психическото му здраве по онова време.

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Запитан как се справя с напрежението от очакванията и вярата, която хората имат в него, Антонели отговори: „Най-вече миналата година го усетих, защото очевидно имах добър старт на сезона. След това имах труден период, европейския сезон, където наистина се затруднявах.



„И в този момент позволих на напрежението да ме унищожи през този период, защото чувствах, че разочаровам толкова много хора, които са вярвали в мен. Разбира се, особено Тото, защото той беше основният, който взе решението. И очевидно не се чувствах добре в този период, знаете, не се справях добре.



„Но след това имах голяма среща с отбора след европейския сезон и това ми позволи да се рестартирам и просто да започна отначало. Бавно намерих пътя си обратно и след това имах добра втора половина на сезона.



„Способността да преодолея тези трудни моменти ми даде увереност преди тази година, а също така ме накара да науча много за себе си, не само като пилот, но и като човек.



„В онзи европейски сезон, вероятно, повечето от нещата, които правех, изобщо не ми помогнаха.



„Научих как тялото ми реагира в тези моменти, как реагира мозъкът ми, какво ми помага да се върна към правилния фокус и правилната нагласа. Разбрах какво ми помага да поддържам енергията си на 100% през целия уикенд и как да се справям със събитията, с пилотирането и всичко останало. Така че научих много за себе си, както и как да отговарям на трудни моменти.“

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Контрастът не би могъл да бъде по-ярък между Антонели от 2025 и пилота, който сега води в световния шампионат, след като спечели пет поредни състезания – постижение, което никой не е постигал, без да спечели световната титла.

Запитан колко стръмна е била кривата на обучение и колко непосилно е било всичко, Антонели призна: „Изключително много. Бях толкова изтощен в края на годината.



„Очевидно отборът свърши невероятна работа, опитвайки се да ме предпази. Но кривата на обучение – мисля, че научих много повече, отколкото ако бях отишъл в по-малък отбор. Усетих, че кривата на обучение беше невероятна. Чувствах се сякаш съм изкарал три години наведнъж. И беше непосилно, физически и психически, защото натрупах толкова много нов опит.



„Освен това, когато правиш пълен сезон във Формула 1 за първи път, не знаеш накъде отиваш и с какво ще се сблъскаш. Защото, разбира се, в годината преди Формула 1 бях наблюдавал състезанията отблизо, но очевидно не е същото. Когато наблюдавах, аз гледах отстрани, не бях на пистата да върша работата.



„Така че се чувствах много претоварен в края на годината. Беше добре да имам малка почивка, за да мога да анализирам и да размишлявам върху сезона, да разбера кои бяха добрите неща и защо, както и защо някои неща не се получиха по правилния начин.“

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Снимки: Gettyimages