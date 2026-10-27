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Андреа Кими Антонели ще кара с №12 и догодина

  • 27 окт 2026 | 17:49
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Италианският пилот на Мерцедес Андреа Кими Антонели е на 2 точки от първата си световна титла във Формула 1 и има огромен шанс да стане шампион още тази неделя в Мексико Сити.

Още в Остин обаче Кими беше попитан дали планира догодина да използва №1, който се полага на световния шампион или ще продължи да се състезава с номер 12, който избра той за началото на кариерата му като титуляр във Формула 1.

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„Първо трябва да си свърша работата в Мексико, но мисля, че ще продължа да се състезавам с №12“, обясни Антонели.

Това обаче не означава, че решението му е окончателно, след като спечели световната титла той ще има време до подаването на официалните заявки от отборите за следващия сезон да реши с кой номер иска да се състезава.

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Снимки: Gettyimages

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