Програма на уикенда за Гран При на Катар в MotoGP

Въпреки нестабилната обстановка в Близкия изток, на този етап Гран При на Катар в MotoGP ще се проведе по план. Тук може да намерите програмата на състезателния уикенд на „Лусайл“, който може да се превърне в един от най-спорните моменти в цялата историята на световния шампионат по мотоциклетизъм на писта, като всички часове са в българско време.

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Петък (6 ноември):

12:00 часа – Moto3 първа свободна тренировка

12:50 часа – Moto2 първа свободна тренировка

13:45 часа – MotoGP първа свободна тренировка

16:15 часа – Moto3 официална тренировка

17:05 часа – Moto2 официална тренировка

18:00 часа – MotoGP официална тренировка

Събота (7 ноември):

11:30 часа – Moto3 втора свободна тренировка

12:15 часа – Moto2 втора свободна тренировка

13:00 часа – MotoGP втора свободна тренировка

13:40 часа – MotoGP квалификация

15:50 часа – Moto3 квалификация

16:45 часа – Moto2 квалификация

18:00 часа – MotoGP спринт (11 обиколки)

Неделя (8 ноември):

13:40 часа – MotoGP загрявка

15:00 часа – Moto3 състезание (16 обиколки)

16:15 часа – Moto2 състезание (18 обиколки)

18:00 часа – MotoGP състезание (19 обиколки)

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Снимки: Sportal.bg