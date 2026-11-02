Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове

Програма на уикенда за Гран При на Катар в MotoGP

  • 2 ное 2026 | 12:50
  • 143
  • 0
Програма на уикенда за Гран При на Катар в MotoGP

Въпреки нестабилната обстановка в Близкия изток, на този етап Гран При на Катар в MotoGP ще се проведе по план. Тук може да намерите програмата на състезателния уикенд на „Лусайл“, който може да се превърне в един от най-спорните моменти в цялата историята на световния шампионат по мотоциклетизъм на писта, като всички часове са в българско време.

Всичко за кризата в MotoGP и как ще продължи политическата битка
Всичко за кризата в MotoGP и как ще продължи политическата битка

Петък (6 ноември):
12:00 часа – Moto3 първа свободна тренировка
12:50 часа – Moto2 първа свободна тренировка
13:45 часа – MotoGP първа свободна тренировка
16:15 часа – Moto3 официална тренировка
17:05 часа – Moto2 официална тренировка
18:00 часа – MotoGP официална тренировка

Събота (7 ноември):
11:30 часа – Moto3 втора свободна тренировка
12:15 часа – Moto2 втора свободна тренировка
13:00 часа – MotoGP втора свободна тренировка
13:40 часа – MotoGP квалификация
15:50 часа – Moto3 квалификация
16:45 часа – Moto2 квалификация
18:00 часа – MotoGP спринт (11 обиколки)

Неделя (8 ноември):
13:40 часа – MotoGP загрявка
15:00 часа – Moto3 състезание (16 обиколки)
16:15 часа – Moto2 състезание (18 обиколки)
18:00 часа – MotoGP състезание (19 обиколки)

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Sportal.bg

Още от Моторни спортове

Хамилтън: Определено в отбора трябва да проведем някои сериозни разговори

Хамилтън: Определено в отбора трябва да проведем някои сериозни разговори

  • 2 ное 2026 | 01:20
  • 3874
  • 24
Победителят Верстапен: Днес на пистата беше доста хаотично

Победителят Верстапен: Днес на пистата беше доста хаотично

  • 2 ное 2026 | 01:08
  • 2776
  • 0
Новият шампион Антонели: Нямам думи, нямаше да съм тук без семейството ми

Новият шампион Антонели: Нямам думи, нямаше да съм тук без семейството ми

  • 2 ное 2026 | 01:01
  • 8714
  • 4
Всички световни шампиони във Формула 1

Всички световни шампиони във Формула 1

  • 2 ное 2026 | 00:55
  • 4178
  • 0
Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Мексико Сити

Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Мексико Сити

  • 2 ное 2026 | 00:49
  • 3834
  • 0
Пълно класиране при отборите във Формула 1 след Гран При на Мексико Сити

Пълно класиране при отборите във Формула 1 след Гран При на Мексико Сити

  • 2 ное 2026 | 00:47
  • 2793
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски чака сериозна подкрепа с Ягелония, близо 20 000 билета вече са продадени

Левски чака сериозна подкрепа с Ягелония, близо 20 000 билета вече са продадени

  • 2 ное 2026 | 12:32
  • 5303
  • 16
Италия ликува! Андреа Кими Антонели е новият световен шампион във Формула 1

Италия ликува! Андреа Кими Антонели е новият световен шампион във Формула 1

  • 2 ное 2026 | 00:24
  • 43687
  • 46
Поощрява ли ВАР симулациите и защо Исак не получи дузпа

Поощрява ли ВАР симулациите и защо Исак не получи дузпа

  • 2 ное 2026 | 10:16
  • 7871
  • 22
Ще успее ли Черно море да остави трудния старт зад гърба си?

Ще успее ли Черно море да остави трудния старт зад гърба си?

  • 2 ное 2026 | 07:26
  • 5593
  • 8
Арда и Септември влизат в мача помежду си в различно настроение

Арда и Септември влизат в мача помежду си в различно настроение

  • 2 ное 2026 | 07:17
  • 3047
  • 0
Левски се прицели в играчи от Лига Европа

Левски се прицели в играчи от Лига Европа

  • 2 ное 2026 | 09:01
  • 11417
  • 6