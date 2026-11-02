Програма на уикенда за Гран При на Катар в MotoGP

Въпреки нестабилната обстановка в Близкия изток, на този етап Гран При на Катар в MotoGP ще се проведе по план. Тук може да намерите програмата на състезателния уикенд на „Лусайл“, който може да се превърне в един от най-спорните моменти в цялата историята на световния шампионат по мотоциклетизъм на писта, като всички часове са в българско време.
Всичко за кризата в MotoGP и как ще продължи политическата битка
Петък (6 ноември):
12:00 часа – Moto3 първа свободна тренировка
12:50 часа – Moto2 първа свободна тренировка
13:45 часа – MotoGP първа свободна тренировка
16:15 часа – Moto3 официална тренировка
17:05 часа – Moto2 официална тренировка
18:00 часа – MotoGP официална тренировка
Събота (7 ноември):
11:30 часа – Moto3 втора свободна тренировка
12:15 часа – Moto2 втора свободна тренировка
13:00 часа – MotoGP втора свободна тренировка
13:40 часа – MotoGP квалификация
15:50 часа – Moto3 квалификация
16:45 часа – Moto2 квалификация
18:00 часа – MotoGP спринт (11 обиколки)
Неделя (8 ноември):
13:40 часа – MotoGP загрявка
15:00 часа – Moto3 състезание (16 обиколки)
16:15 часа – Moto2 състезание (18 обиколки)
18:00 часа – MotoGP състезание (19 обиколки)
Снимки: Sportal.bg