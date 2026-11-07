Марко Бедзеки надви Марк Маркес в битката за полпозишъна в Катар

Марко Бедзеки спечели своя пети полпозишъна от началото на сезона в MotoGP, след като триумфира в квалификацията преди Гран При на Катар, побеждавайки Марк Маркес.
Пилотът на Дукати постави първия маркер в сесията, след като постигна 1:50.361 в първата си летяща обиколка, но неговият резултат беше подобрен от Бедзеки, който слезе до 1:50.065. Във вторите излизания на пистата и двамата подобриха своите постижения, като Бедзеки стигна до 1:50.028, а Маркес завърши на 0.266 зад него и ще стартира втори.
Единственият друг пилот, който се доближи до двамата водачи, беше Фабио Ди Джанантонио, който ще им прави компания на първата редица, след като завърши на 0.299 зад Бедзеки. Раул Фернандес, Франческо Баная и Ай Огура ще застанат на втория ред пред Йоан Зарко, Педро Акоста и Фермин Алдегер, които ще си поделят четвъртия.
Хорхе Мартин ще стартира едва 11-ти, разделяйки Енеа Бастианини и Брад Биндър на четвъртата редица, след като имаше доста трудна квалификация. В нейния край Мартинатора се ядоса на своя сънародник Акоста, който според него го беше блокирал, но още в реално време се видя, че състезателят на КТМ остави повече от достатъчно място на своя съперник в 15-ия завой. Стюардите дори не започнаха разглеждане на инцидента, което само по себе си е индикация, че жестовете на Мартин към Акоста са неоснователни.
В края на първата фаза най-бърз с време от 1:50.876 беше Алдегер, който изпревари с 0.211 Акоста и двамата се класираха за решителните 15 минути на битката за полпозишъна. Първи извън тях остана Франко Морбилиде, който завърши на 0.184 зад Акоста и ще трябва да стартира 13-ти.
Италианският състезател на VR46 Дукати ще раздели петия ред с Лука Марини и Икер Лекуона, а зад тях на шестата и последна редица ще застанат Диого Морейра, Джейк Диксън и Маверик Винялес. Както е известно Ямаха бойкотира състезателния уикенд на „Лусайл“, което е и причината в него да участват само 18 пилоти.
Уикендът за Гран При на Катар, 20-ти кръг за сезон 2026 в MotoGP, ще продължи днес в 18:00 часа българско време със спринтовата надпревара на „Лусайл“, която ще бъде с продължителност от 11 обиколки.
Програма на уикенда за Гран При на Катар в MotoGPДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages