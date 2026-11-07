Марко Бедзеки надви Марк Маркес в битката за полпозишъна в Катар

Марко Бедзеки спечели своя пети полпозишъна от началото на сезона в MotoGP, след като триумфира в квалификацията преди Гран При на Катар, побеждавайки Марк Маркес.

Pole position + all-time lap record 👏 Bez is on a roll! #QatarGP 🇶🇦 https://t.co/Qr6dlkh4H4 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 7, 2026

Пилотът на Дукати постави първия маркер в сесията, след като постигна 1:50.361 в първата си летяща обиколка, но неговият резултат беше подобрен от Бедзеки, който слезе до 1:50.065. Във вторите излизания на пистата и двамата подобриха своите постижения, като Бедзеки стигна до 1:50.028, а Маркес завърши на 0.266 зад него и ще стартира втори.

BEZ IMPROVES AGAIN! So, so close to the 1:49s 🔥 #QatarGP 🇶🇦 https://t.co/4DQVBCE3MO — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 7, 2026

Единственият друг пилот, който се доближи до двамата водачи, беше Фабио Ди Джанантонио, който ще им прави компания на първата редица, след като завърши на 0.299 зад Бедзеки. Раул Фернандес, Франческо Баная и Ай Огура ще застанат на втория ред пред Йоан Зарко, Педро Акоста и Фермин Алдегер, които ще си поделят четвъртия.

That's just how hard @marcmarquez93 was pushing ✨ #QatarGP 🇶🇦 https://t.co/p7xv67A0AE — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 7, 2026

Хорхе Мартин ще стартира едва 11-ти, разделяйки Енеа Бастианини и Брад Биндър на четвъртата редица, след като имаше доста трудна квалификация. В нейния край Мартинатора се ядоса на своя сънародник Акоста, който според него го беше блокирал, но още в реално време се видя, че състезателят на КТМ остави повече от достатъчно място на своя съперник в 15-ия завой. Стюардите дори не започнаха разглеждане на инцидента, което само по себе си е индикация, че жестовете на Мартин към Акоста са неоснователни.

Frustration on display for @88jorgemartin 😠 The Spaniard will start 11th 📉 #QatarGP 🇶🇦 https://t.co/oTV1qYuzPh — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 7, 2026

В края на първата фаза най-бърз с време от 1:50.876 беше Алдегер, който изпревари с 0.211 Акоста и двамата се класираха за решителните 15 минути на битката за полпозишъна. Първи извън тях остана Франко Морбилиде, който завърши на 0.184 зад Акоста и ще трябва да стартира 13-ти.

Job well done by @Aldeguer54 & @37_pedroacosta, who advance to Q2 👏 #QatarGP 🇶🇦 https://t.co/QnBAt2bX5X — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 7, 2026

Италианският състезател на VR46 Дукати ще раздели петия ред с Лука Марини и Икер Лекуона, а зад тях на шестата и последна редица ще застанат Диого Морейра, Джейк Диксън и Маверик Винялес. Както е известно Ямаха бойкотира състезателния уикенд на „Лусайл“, което е и причината в него да участват само 18 пилоти.

Уикендът за Гран При на Катар, 20-ти кръг за сезон 2026 в MotoGP, ще продължи днес в 18:00 часа българско време със спринтовата надпревара на „Лусайл“, която ще бъде с продължителност от 11 обиколки.

Програма на уикенда за Гран При на Катар в MotoGP

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Снимки: Gettyimages