Давид Алманса засенчи шампиона Килес, за да спечели Гран При на Катар

Под залязващото слънце на пистата „Лусайл“ Давид Алманса напълно засенчи световния шампион Максико Килес, за да спечели своята четвърта победа от началото на сезона в Moto3, триумфирайки в Гран При на Катар.

BREAKING AWAY FROM THE GROUP IS RARE BUT @davidalmansa22 HAS DONE IT 😎 WHAT A WIN 🥇 #QatarGP 🇶🇦 https://t.co/lNcoyNndzr — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 8, 2026

Алманса стартира от втората позиция зад Килес, но направи много по-добро потегляне от шампиона, което му позволи да поведе още в първите метри. Впоследствие пилотът на ИнтактГП се възползва от битките зад него, за да се откъсне и да отвори аванс, чието стопяване се оказа невъзможно дори и за Килес.

WE ARE GOOOO IN #Moto3! 🚥 @davidalmansa22 leads the way! 💨 #QatarGP 🇶🇦 https://t.co/Ab7q4J0Dkm — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 8, 2026

В средата на първия тур световният шампион за момент беше паднал до седмото място, но сравнително бързо успя да си проправи път до втората позиция. Килес остана на второто място в продължение на над десет тура преди да допусне неточност в шестия завой в 14-ия тур.

Mistake by Quiles and @31adrifernandez goes through 👀 #QatarGP 🇶🇦 https://t.co/EEQ4umkOBO — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 8, 2026

Тази негова грешка позволи на Адриен Фернандес да го изпревари по-малко от три обиколки преди финала. В самия край на дистанцията от 16 тура Килес се опита да си върне второто място, но не успя да го стори, финиширайки на само 0.069 зад Фернандес, който пресече финалната линия с пасив от 2.516 спрямо Алманса, след като победителя започна да празнува на изхода от последния завой, вдигайки предната си гума.

Quiles was LIVID with his speed as he was trying to overtake @31adrifernandez 😤 #QatarGP 🇶🇦 https://t.co/7Qw9CLy0KY — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 8, 2026

Четвърти остана Веда Пратама, а петицата допълни Алваро Карпе. Джоел Келсо се класира шести пред Хаким Даниш, Давид Муньос, Рюсей Яманака и Скот Огдън, които оформиха челната десетка. Точки от надпреварата за Гран При на Катар взеха още Гуидо Пини, Рико Салмела, Зен Митани, Брайън Уриарте и Марко Морели.

Уриарте влезе в точките, въпреки че в началото на втората обиколка беше съборен от Муньос, който беше наказан с минаване през дългата обиколка. По-късно Муньос трябваше да мине още два пъти през нея, след като събори и Еди О'Шей, но и след тези три санкции той завърши осми.

CONTACT Uriarte goes down after this moment with @david64official 🫢 #QatarGP 🇶🇦 https://t.co/NRUQ5RB8jv — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 8, 2026

В генералното класиране с победата си днес Алманса се доближи до гарантирането на второто място, като с 253 точки испанецът води с 37 пред Карпе, който има преднина от 9 пред съотборника си Уриарте. Самият Уриарте си гарантира приза за Новобранец на годината с 14-та си позиция в Катар. Шампионът Килес е начело в подреждането с 392 пункта.

Brian Uriarte clinches the 2026 #Moto3 Rookie of the Year 🏆 #QatarGP 🇶🇦 https://t.co/7zWzypulOG — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 8, 2026

До края на сезона в Moto3 остават още два кръга на европейска земя, а първият от тях ще се проведе на пистата „Портимао“, която ще приеме Гран При на Португалия между 20 и 22 ноември.

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Снимки: Gettyimages